ينشق القلب برحيلك.. إسعاد يونس تودع الكاتب وحيد حامد بكلمات مؤثرة

ودعت الإعلامية اسعاد يونس الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم "السبت" عن عمر يناهز الـ 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، بكلمات مؤثرة .

ونشرت اسعد يونس صورة للراحل عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: " وداعا يا تاج راس الكتاب و السينمائيين، ينشق القلب برحيلك، في جنات النعيم بإذن الرحمن".