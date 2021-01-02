نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق قوي من عادل إمام على وفاة صديق عمره السيناريست وحيد حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الزعيم عادل إمام عن حزنه لرحيل السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.

ونشر عادل إمام صورة تجمعه بالراحل وحيد حامد من أحد الأعمال ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وودعه بكلمات مؤثرة قائلاً : اليوم فقدت صديقي وأخي وحبيبي ورفيقي وحيد حامد .. خسارة كبيرة للفن المصري والعربي.. الله يرحمك يا وحيد ويدخلك فسيح جناته.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

