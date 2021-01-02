أكرم حسني :ندمت لابتعادي عن والدي في أواخر أيامه ولا أنسى موقف عادل إمام معي

أكرم حسني حل ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على كل من قناة "أبو ظبي" و"dmc"، وكشفت النجم المصري عن تفاصيل رحلته الفنية وعمله في الإعلام خلال السنوات الماضية، وكذلك العديد من المواقف الطريفة التي جمعته بعائلته.

أكرم حسني: "رغم كوني طفل هادئ تعرضت للضرب من والدتي"

أكرم حسني تحدث عن العديد من المواقف التي جمعته بوالدته في فترة طفولته وشبابه، والتي من بينها عدم نجاحه في الثانوية العامة، في وقت لم يشعر فيه بأي نوع من الذنب، كما أشار إلى أنه تعرض للضرب من والدته في طفولته نظرا لأن والده كان يعمل خارج مصر فقال أكرم حسني : "والدتي تسببت لها في العديد من المواقف المحرجة ومنها عند عدم نجاحي في الثانوية ورغم علمي بالنتيجة لم أتاثر وذهبت لتناول الغداء بشكل طبيعي، وكانت دوت الخليج تتحمل عبء كبير بسبب عمل والدي خارج مصر، فكان الوضع بالنسبة لها مهم أن يحقق أبنائها النجاح، وقد تعرضت للضرب منها في طفولتي كأي طفل، رغم أن طفولتي كانت هادئة".

أكرم حسني: "والدي غضب بسبب تركي الشرطة وعملي في الإعلام"

أكرم حسني كشف كذلك أن والده كان يحلم بأن يصبح ابنه لاعب كرة قدم، لكنه فشل في تحقيق ذلك، وأكد أن والده بعد ذلك رغب في انضمامه لكلية الشرطة واستطاع أكرم حسني أن يحقق له ذلك لكنه غضب منه بعدما قرر ترك عمله كضابط شرطة والإتجاه للعمل في الإعلام فقال: "والدي كان حلمه أن أصبح لاعب كرة قدم، وحاولت أن أحقق له هذه الأمنية لكن لم يكن لدي الموهبة لذلك، وغضب مني بسبب تركي عملي في الشرطة وتحديدا بعد المجهود الكبير في الدراسة فضلا عن ترك عمل مضمون وأذهب لمجال مختلف، لكن كان لدي يقين بأن والدي سوف يشعر بالفخر بما سوف افعله وحققت بالفعل ذلك، ولم اندم على الخطوة التي قمت بها، وبدأت عملي في الإذاعة من عام 2004 وحتى 2017".

وأضاف أكرم حسني: "والدي طلب مني أن التحق بكلية الشرطة، ولم أكن مقتنع في البداية لكن نفذت ما طلبه وانضممت للكلية، وبعد ذلك جاء قراري بالاتجاه لمجال الإعلام واعتقد أن تحقيق رغبة والدي في البداية كانت سبب نجاحي".

أكرم حسني: "نادم بسبب عدم وجودي بجوار والدي بشكل مستمر"

أكرم حسني أشار كذلك لأول لقاء صحفي له والذي كان مع الفنان الكبير عادل إمام وأكد أن الزعيم بعد مرور سنوات تواصل معه من أجل تهنئته بسبب تقديمه لشخصية أبو حفيظة فقال: "هناك موقف مهم في حياتي في بداية عملي في الإذاعة تم تكليفي بتغطية افتتاح فيلم (عمارة يعقوبيان) وطلب مني أن أحصل على كلمة من الفنان عادل إمام، ونجحت في ذلك، وبعد سنوات طويلة اتصل بي الفنان عادل إمام بعدما قدمت شخصية أبو حفيظة من أجل أن يقدم لي التهاني على الفكرة والشخصية، وهذا من المواقف التي لا انساها".

أكرم أكد أن أكثر الأشياء التي يشعر بالندم عليها هو عدم تواجده بجوار والده الراحل بشكل مستمر فقال: "شعرت بالندم بعد رحيل والدي بسبب عدم وجودي بجواره بشكل مستمر لذلك لو عاد بي الزمن لن أكرر مثل هذه الأخطاء"، وأضاف أكرم حسني: "أنا شخص متصالح دائما مع نفسي وعيويي وعندما أخطئ اقدم اعتذراي، وأهم عيوبي تأخري في اتخاذ القرار وإذا اخطأت فيه لا اتراجع عنه واعتبره تجربة ومرت، ولا أحب أن اكتب سيرتي لكني اعتقد أنها تجربة قد تكون ملهمة لمن يبحث عن حلمه وإذا قمت بكتابتها سوف تفيد العديد من الباحثين عن تحقيق الأحلام".