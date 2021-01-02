موعد ومكان جنازه الكاتب والسيناريست وحيد حامد قد تم تحديده من قبل أسرته وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن وفاة الكاتب المصري الكبير عن عمر 77 عاما، الذي عبر العديد من النجوم عن حزنهم على رحيله.

موعد ومكان جنازه الكاتب والسيناريست وحيد حامد

جنازة الكاتب وحيد حامد تقرر أن تقام ظهر اليوم في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بمصر، وقد أعلن ذلك المخرج مروان حامد نجل الكاتب المصري الكبير عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" والتي نعى فيه والده الراحل فكتب مروان حامد: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الي رحمة الله تعالي أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد، البقاء و الدوام لله و حده، تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر"، وقد علق العديد من النجوم على رسالة المخرج وحيد حامد وقدموا التعازي له، وكان من بينهم الفنان شريف إدريس، ونشوى مصطفى، كما نعى السيناريست محمد صلاح العزب الكاتب الراحل عبر حسابه على "فيس بوك" فكتب : " خبر صادم، البقاء لله في الكبير العظيم السيناريست وحيد حامد، الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته، جزء كبير ومهم من تاريخ مصر يرحل في بداية سنة ربنا يرحمنا جميعا فيها".

تفاصيل الوضع الصحي للكاتب وحيد حامد قبل وفاته

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وحيد حيد حامد السيناريست والكاتب الكبير قد رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد أيام من نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية وتدهورت حالته الصحية وبات يعاني كذلك من أزمات صحية في الرئة، تسببت في تفاقم وضعه الصحي خلال الأيام الأخيرة حتى تم الإعلان عن وفاته صباح اليوم، وكرم الراحل الكبير خلال الأسابيع الماضية بجائزة الهرم الذهبي من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، وقد حظى الكاتب الراحل باستقبال حافل من قبل النجوم الذين تواجدو في حفل افتتاح المهرجان.

آخر أعمال الكاتب والسيناريت الراحل وحيد حامد

"الجماعة 2" يعتبر من آخر الأعمال التي قام بكتابتها المؤلف والسيناريست الراحل وعرض العمل في عام 2017، وقد شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم يتقدمهم الفنان إياد نصار، وصابرين، وأحمد عزمي، ومحمد فهيم، وعبدالعزيز مخيون، و نضال الشافعي، والعمل من إخراج شريف البنداري، وكان يستعد الكاتب الراحل لتقديم مجموعة من الأعمال الجديدة خلال الفترة القادمة منها فيلم سينمائي كان من المقرر أن يجمعه مع المخرجة المصرية ساندرا نشأت، لكن العمل لم يكتمل.