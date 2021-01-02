"عن الموت وقوة العلاقة مع ابنه الوحيد"..أخر تصريحات وحيد حامد المؤثرة قبل رحيله

وحيد حامد الكاتب والسيناريست المصري الكبير توفي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ77 بعد أزمة صحية تسببت في نقله إلى المستشفى خلال الأيام الماضية ودخوله العناية المركزة، ونالت التصريحات الأخيرة للكاتب الكبير أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة اهتماما كبيرا وتسببت في بكاء العديد من محبيه.

كلمات مؤثرة لوحيد حامد في مهرجان القاهرة الدولي

وحيد حامد كرم في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي أقيمت في ديسمبر الماضي، وحصل على جائزة الهرم الذهبي وذلك بعد رحلة طويلة مع الكتابة السينمائية والدرامية التي قدم من خلالها مجموعة كبيرة من أهم وأبرز الأعمال، وحيد حامد أثناء تكريمه في المهرجان ألقى كلمة تسببت في بكاء النجوم حيث أكد الكاتب الراحل أن مسيرته الطويلة حظت بمساندة كبيرة من قبل العديد من رفقاء رحلته المحبين والعاشقين للسينما التي أحب حياته بسببها فقال وحيد حامد: : "اريد أن أحمدالله مرارا وتكرارا، واشكر جميع الحاضرين لأنكم من عشاق السينما التي أحببتها بقدر كبير من الإخلاص والتفاني، واعتقد أنكم سوف تتذكرون لي مجموعة من الأفلام التي أسعدتكم بقدر ما، أولا أشكر الذين تعلمت منهم، وهم كثيرون ومن الصعب أن اتواجد في مكاني هذا لولا الدعم وحبكم للسينما ودعم المخلصين لها، وأشكر الفرسان الذين ساندوني".

وأضاف وحيد حامد: "حبيت أيامي بسبب عملي مع كبار النجوم لقد عشت زمنا جميلا فيه أمينة رزق وسمير سيف، وعاطف الطيب، ويسرا، وغيرهم ولن استطيع أن أذكر كل الأسماء، فقد عايشت أجيالا مختلفة، ولن انسى صديقي شريف عرفة الذي اعتبره سند بالنسبة لي"، كما أبدى سعادته بتكريمه وهو على قيد الحياة حيث يحدث أن تتذكر المهرجانات الفنية تكريم المبدعين ولكن بعد رحيلهم.

آخر تصريحات وحيد حامد قبل وفاته

وحيد حامد أكد كذلك في ندوة تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي على حالة السعادة التي عاشها بسبب الاستقبال الكبير من قبل النجوم وكذلك الجمهور والإعلام لتكريمه وأن ما حدث له يعتبره قد منحه عمرا جديدا في رحلته الطويلة، وأشار الراحل في تصريحاته إلى العلاقة القوة التي تجمعه بنجله المخرج مروان حامد، وأوضح الكاتب الكبير أنه يستشير نجله في أعماله وذلك بعدما ينتهي من كتابتها بشكل كامل، وأشار أن نجله من أكثر المخرجين الذين تعامل معهم وكان يخشاهم، وحيد حامد أكد كذلك أن أهمية دور زوحته الإعلامية زينب سويدان في حياته، والتي وصفها بأنها "وتد حياته" وكذلك الدور الذي قامت به مع نجله مروان وأنها كانت السبب في تقديمه لأول الأعمال السينمائية في مسيرته.

وحيد حامد تحدث كذلك في لقاء جمعه مع الإعلامي شريف عامر على قناة "mbc مصر" ، وكشف في اللقاء عن بعض التفاصيل حياته الشخصية وأكد أنه ابن فلاح مصري بسيط، وقد سعى خلال مشواره أن يكتب ما يؤمن به، وأكد على العلاقة القوية التي جمعته بكل من الفنان عادل إمام والراحل أحمد زكي.

رحلة وحيد حامد مع المرض

وحيد حامد في السنوات الأخيرة قد عانى من أزمات صحية بسبب كبر السن مما جعله يسافر خارج مصر لتلقي العلاج والخضوع لفحوصات مستمرة وكان برفقته نجله مروان حامد، حيث سافر الكاتب الراحل إلى المانيا أكثر من مرة، وخضع لعملية تركيب دعامات في القلب عام 2012 وخضع كذلك لعملية قسطرة في القلب في عام 2018، وكان الكاتب الكبير قد تدهورت حالته الصحية بشكل سريع وعانى في الأيام الأخيرة من أزمة قلبية ومشاكل في الرئة تسببت في دخوله إلى العناية المركزة، في وقت ترددت فيه بعض المعلومات عن أزمة جديدة في وظائف الكبد، وقد نعى الكاتب الكبير العديد من الكتاب وأصدقائه في الوسط الفني.