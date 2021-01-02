شمس الكويتية تهاجم شيرين عبد الوهاب وتصفها بـ "الجاهلة" في أحدث لقاء تلفزيوني عبر برنامج "سندريلا" مع الاعلامي صالح الراشد، وذلك ردا على تصريحات سابقة للنجمة شيرين عبد الوهاب على المسرح بعدما استخدمت وصف "العوانس" للنساء اللواتي لم يتزوجن.

فيديو شمس الكويتية تهاجم شيرين عبد الوهاب وتصفها بـ "الجاهلة"

الفنانة شمس الكويتية حلت ضيفة جديدة على برنامج "سندريلا" مع الاعلامي صالح الراشد في حلقة تزامن عرضها مع بداية العام الجديد 2021، وقالت بأنها معجبة بثقافة الفنانة سعاد العبدالله وتحب دائما سماع لقاءاتها، لكنها ترى أن معظم الفنانين لا يتمتعون بالثقافة الكافية والوعي اللازم لدرجة بأنهم أعطوا صورة سلبية للجمهور عن أن معظم الفنانين لا يجيدون سوى الغناء وبأنهم لا يتمتعون بالثقافة المطلوبة.

وعندما سألها المذيع عن تصريحات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على المسرح، لفتت شمس الى أن شيرين ينقصها الوعي، ثم حدّد المذيع تصريحات شيرين حول استخدامها لمصطلح "العوانس" ما جعل شمس تهاجمها وتصفها بأنها جاهلة، معتبرة بأن هذه الكلمة تنم عن الجهل وقلة الوعي.

وقالت شمس في لقاء تليفزيوني معها : الفنانة شيرين ما عندها وعي ما أقدر ألومها .. واللي أذكره ومو عاجبني من تصريحاتها موضوع العوانس .. يعني "غلطانة " ، و"جاهلة " ، وتصريحها خال من أي رقي أو إنسانية .

شمس الكويتية أوضحت وجهة نظرها حول كلمة "عوانس" قائلة :"ما في شي اسمه عانس، في امرأة ما بدها تتزوج، والزواج مو مقياس للمرأة بأنها كاملة أو ناقصة".

تصريحات شيرين عبد الوهاب حول العوانس

النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب كانت قد أثارت موجة من غضب الجمهور واستيائهم العارم في شهر نوفمبر عام 2019 خلال أحد حفلاتها الغنائية الذي تم نقله ايضا على قناة MBC، فأطلقت وصف "العوانس" على النساء اللاتي لم يتزوجن في معرض ردها على حملة هجوم كانت قد تعرضت لها حيث قالت من على خشبة المسرح: "المرة الي فاتت زعلوا وعملوا "هاشتاج" عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفه إيه الي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس.."

وجاء كلام شيرين حينها ردا على منتقدي تصريحاتها في حفلها السابق في منتصف شهر نوفمبر 2019 في الرياض دعت فيه المرأة الى سماع كلام الرجل، ما دفع حينها رواد التواصل الاجتماعي الى إطلاق هاشتاغ "اخرسي يا شيرين" ردا عليها على اعتبار بأنها تقلّل بكلامها من شأن المرأة وشخصيتها.

واثار تصريح شيرين حينها موجة غضب واسعة من قبل رواد السوشيال ميديا فتصدر الى الواجهة وقتها هاشتاغ "اخرسي يا شيرين"، معتبرين بأنه من المعيب بأن تصدر هذه الألفاظ والتعابير عن فنانة لها شعبية واسعة، ورأى البعض بأن هذه الكلمة قد تحمل "إهانة" و"تجريح" وإساءة كبيرة لشريحة من المجتمع ممن لم تسعفهم ظروفهم على الإرتباط والزواج.

وانضم لحملة الهجوم عدد من المشاهير وبينهم الفنانة شيرين رضا التي علقت حينها على تصريحات شيرين قائلة: "مفيش حاجة اسمها عانس.. دي قلة أدب.. مش لازم كل الناس تعمل نفس الحاجة في الحياة.. فالبنت لما تخرج عن المسار اللي المجتمع عايزها تعمله، يتقال عليها شتيمة!! أنا مش موافقة".