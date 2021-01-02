وفاة الكاتب المصري الكبير وحيد حامد عن عمر 77 عاما

وفاة وحيد حامد المؤلف والسيناريست الكبير عن عمر ناهز الـ 77 عاما حيث فجع الجمهور والوسط الفني بخبر وفاته صباح اليوم بعد أيام قليلة من فقدان الوسط الفني المخرج السوري حاتم علي، وأكد نبأ وفاة وحيد حامد صديقه وزميله السيناريست محمد صلاح العزب حيث نعاه عبر حسابه على فيسبوك.

وفاة المؤلف والسيناريست وحيد حامد

ونعى السيناريست محمد صلاح زميله المؤلف والسيناريست الكبير وحيد حامد المولود في 1 يوليو 1944 ، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك بكلمات وداعية محزنة مع بداية العام 2021، ونشر صورته وكتب قائلاً في رسالة نعيه :" خبر صادم، البقاء لله في الكبير العظيم السيناريست وحيد حامد، الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته، جزء كبير ومهم من تاريخ مصر يرحل في بداية سنة ربنا يرحمنا جميعا فيها".

وتدهورت الحالة الصحية للكاتب الكبير وحيد حامد خلال الأيام الماضية حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات منذ حوالي 15 يوما بعد تعرضه لأزمة قلبية، الى جانب معاناته من متاعب بالرئة، ما أدخله الى غرفة العناية المركزة في الأيام الأخيرة الماضية.

وكان وحيد حامد خضغ سابقًا لعدد من جراحات القلب، بعد خضوعه لقسطرة في عام 2012 واضطر إلى الخضوع لدعامات قلبية في عام 2017.

آخر ظهور لـ وحيد حامد أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة

اما آخر ظهور للكاتب وحيد حامد فكان في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بقيادة محمد حفي، ونال جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر تقديرا لمسيرته الطويلة الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا.

وتفاعل حينها النجوم الحاضرين مع تكريم وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي حيث لاقت خطوة التكريم ترحيبا كبيرا منهم وشهدت بكاء العديد النجوم مثل يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوى، لبلبة، نيللي كريم، منة شلبي، علا رشدى، مع تصفيق حار من الحضور بمجرد صعوده على خشبة المسرح.

وقال وحيد حامد في كلمته أثناء تكريمه: "أنا بشكر حضراتكم جدًا، علشان انتوا من عشاق السينما، إلى أنا حبيتها بقدر كبير جدًا من الإخلاص والتفاني، وأعتقد إن أنا ممكن تفتكروني بأفلام أسعدتكم بقدر ما، أنا بشكر كل الذين تعلمت منهم، وكل واحد اتعلمت منه أو علمني، هما كتير علشان المشوار طويل، وكان من الصعب جدًا إن أنا أقف في مكاني ده لولا حبكم، ولولا دعمكم، ولولا حبكم للسينما وللمخلصين للسينما".

يذكر أن آخر عمل درامي لـ وحيد حامد كان من خلال مسلسل “الجامعة” مع المخرج محمد ياسين، وكان من المفترض أن يقدم فيلماً جديداً مع المخرجة ساندرا نشأت، الا ان صحته لم تسعفه.