الصور الأولى من جنازة الكاتب المصري وحيد حامد بحضور منى زكي وأحمد حلمي

جنازة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد شهدت حضور ضخم من كبار النجوم الذين تواجدوا من أجل وداع الكاتب المصري الراحل الذي أعلن عن وفاته صباح اليوم عن عمر يناهز الـ77 عاما.

النجوم في جنازة الكاتب وحيد حامد

شيعت ظهر اليوم جنازة الكاتب الكبير وحيد حامد من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بمصر وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني يتقدمهم الفنان كريم عبد العزيز، وعباس أبو الحسن، ، كما تواجدت وزيرة الثقافة المصرية في وداع الكاتب الكبير، كما حضر كذلك كل من الفنانة سوزان نجم الدين، والمخرج اشرف فايق، كما ظهر في الجنازة كل من الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، وكانت الفنانة إلهام شاهين والفنان الكبير عزت العلايلي والكاتب بشير الديك أول الواصلين لمسجد الشرطة من أجل حضور جنازة الكاتب الراحل وحيد حامد.

موعد عزاء الكاتب الكبير وحيد حامد

مروان حامد نجل الكاتب المصري وحيد حامد لم يكشف حتى الآن عن إقامة عزاء لوالده الراحل أم لا، حيث أنه اكتفي بنعى والده عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" فكتب المخرج المصري: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الي رحمة الله تعالي أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد، البقاء و الدوام لله و حده، تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر"، وقد علق العديد من النجوم على رسالة المخرج وحيد حامد وقدموا التعازي له، وقدم الكاتب وحيد حامد خلال مسيرتها العديد من الأعمال الفنية المهمة والتي كان من أبرزها كتابة فيلم "الإرهاب والكباب" و"المنسي" و"طيور الظلام" والتي كان بطلها الفنان الكبير عادل إمام، كما قدم مجموعة من الأعمال الدرامية التي تعاون فيها مع كبار النجوم منها مسلسل "البشاير" مع الفنان محمود عبدالعزيز.

النجوم ينعون السيناريست الراحل وحيد حامد

منى زكي الفنانة المصرية نعت الراحل وحيد حامد عبر حسابها على "انستجرام"، في رسالة حزينة وصفت فيها الكاتب الراحل بأهم كتاب السينما المصرية وصاحب التأثير الكبير على العديد من أجيالها الفنية فكتبت: "فقدنا اليوم واحد من أهم كتّاب السينما المصرية، صاحب تأثير عظيم على أجيال كتير فاتت وأجيال كتير جاية بتتعلم منه على الصعيد الفني والثقافي والسياسي والإنساني.. كان له تأثير كبير عليّ في مسيرتي الفنية، وقف جنبي وعلمني كتير، علمني أصول ونبل المهنة، علمني الفن وعلمني أشوف الدنيا بطريقة تانية.. وقف جنبي في بداياتي واداني فرص كانت أكبر من حجمي وقتها، وحقيقي جمايله عليا كتير ومقدرش أنساها.. كنت محظوظة إني اشتغلت معاه.. ويا حظ أي حد عرفه عموما أو حتى قعد معاه ولو حتى لمدة ساعة، إحنا اتربينا على أفلام أستاذ وحيد حامد، ومعظم ثقافتنا وإدراكنا وفهمنا لحاجات كتير أوي جت من أفلامه... لكن الرحلة انتهت وفقدنا أب وكاتب ومفكر كبير لن يعوض أبدا.. وزي ما كنت أنت حابب أيامك يا أستاذ وحيد إحنا حبينا أيامك أكتر منك.. رحمة الله عليك"، كما نعى كذلك الفنان الراحل العديد من النجوم منهم الفنانة درة، وهند صبري، وإلهام شاهين، وشيكو.