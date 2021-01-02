“كتاب وأدباء جنوب الشرقية” تستعد للبرامج الثقافية خلال شهر يناير الحالي

تبدأها بندوة تاريخية حول القلاع والآثار صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي :

تنفذ الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة بلجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية خلال شهر يناير الحالي جملة من البرامج والفعاليات الثقافية والمعرفية وذلك على برنامجي زووم واليوتيوب سعياً منها لإثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب الثقافية والأدبية والتاريخية والمعلوماتية

حيث ستقام مساء اليوم ندوة تاريخية بعنوان ( القلاع والآثار في محافظة جنوب الشرقية ـ سلطنة عمان ) من إعداد وتنفيذ جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتعاون مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية، وسيشارك فيها الأستاذ الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي رئيس جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والباحث حمود بن حمد الغيلاني عضو جمعية التاريخ والآثار ويديرها الدكتور ناصر بن سعيد العتيقي رئيس لجنة كتاب وأدباء جنوب الشرقية وعضو جمعية التاريخ والآثار.

كما ستقام خلال هذا الأسبوع كذلك جلسة حوارية بالتعاون مع مجلس إشراقات ثقافية بعنوان (في رحاب القصة القصيرة جدا) من إعداد فريق الدراسات والبحوث باللجنة بالتعاون مع مجلس إشراقات ثقافية، فيما سيشهد الأسبوع الثاني أمسية شعرية تحييها مجموعة من الشاعرات من إعداد وتنفيذ فريق الشعراء ، أما الأسبوع الثالث فستنفذ فيه جلسة حوارية بعنوان (التاريخ العماني : أسئلة وإشكالات) ينفذها فريق الدراسات التاريخية وسيشهد الأسبوع الرابع تنفيذ فعاليتين الأولى جلسة حوارية حول قضايا الشعر بعنوان (المسابقات وأثرها على الساحة الشعرية والشاعر) من إعداد فريق الشعراء أما الفعالية الثانية فستكون محاضرة بعنوان (مستويات العربية المعاصرة بالسلطنة) يعدها وينفذها فريق اللغة والأدب.

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