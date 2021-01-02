إذاعة الشباب تعلن تفاصيل دورتها البرامجية لشهر يناير 2021

في ثقافة وفنون 2 يناير,2021

مسقط ـ الوطن:

كشفت إذاعة الشباب عن الدورة البرامجية لشهر يناير 2021م، والتي تأتي ضمن سياق التطوير، وما يتماشى مع قضايا الشباب العماني بمختلف توجهاته.

ومن بين هذه البرامج “صوت الشباب”، ويبث في الساعة الثانية ظهرا، من الأحد حتى الخميس، وهو شبابي منوع في حلقاته التي تغطي اهتمامات الشباب العُماني والاقتراب من تفكيرهم وتطلعاتهم والتواصل مع النماذج الناجحة منها في كافة المجالات مع لقاءات مع أصحاب المبادرات الشبابية بكاقة أشكالها والتي لها تأثير إيجابي في المجتمع، كما يسعى البرنامج في حلقاته إلى ترسيخ قيم المواطنة وحب الوطن وبث الوعي لدى الشباب في بعض الجوانب والممارسات التي يقومون بها دون إدراك لعواقبها، كما يهتم البرنامج بالجانب السياحي في عُمان ويركز على جمال السلطنة وتنوع الفنون الشعبية واللهجات المتعددة ويستضيف البرنامج كل أسبوع الشباب أصحاب المشاريع السياحية ومكاتب السفر والسياحة. ويتناوب على تقديمه كل من أحمد الكلباني وعدنان الميمني، وعابدين البلوشي وهيثم الزدجالي، وسلوى الخنبشية.

ومن بين البرامج التي سوف تأتي من الأحد وحتى الخميس في الدورة الحالية برنامج، “استوديو 5″ مع ندى البلوشية، وسيبث في الساعة الخامسة مساء، وهو ترفيهي منوع يتناسب مع فترة المساء يواكب الأحداث المحلية والعالمية، في قالب بسيط وسهل في المجال الصحي والرياضي والفعاليات والمناسبات القائمة؛ واستضافة مختصين وشخصيات مشهورة قريبة من المجتمع. البرنامج فضاءاته مفتوحة يتسع لكل شيء. أما يوم السبت في الساعة الخامسة مساء، من كل أسبوع فهناك برنامج “بطاقة بيضاء” وهوبرنامج رياضي تحليلي لمباريات الدوري المحلي، ويستضيف البرنامج عدداً من المحللين والرياضيين والمختصين من السلطنة، كما يقدم البرنامج نتائج مباريات الدوري من الملاعب العُمانية والعالمية. كما ستبث الاذاعة يوم الأحد من كل أسبوع وضمن سهراتها المتعددة في الساعة الثامنة مساء، برنامج “شباب نت”، ويهم بالتقنية، وعالم الانترنت وكل ما هو جديد من تطبيقات وأجهزة متطورة تواكب الثورة الصناعية الرابعة ورؤية عُمان 2040 مثل (التعليم المدمج، التوعية بأمن المعلومات، مستقبل الصناعة التقنية، صناعة المحتوى، تطبيقات خدمة المجتمع، وغيرها من المواضيع، ويركز على التطور التقني الكبير ويبرز مشروع الحكومة الإلكترونية في السلطنة. أما يوم الاثنين فهناك برنامج “مشوار”، وهو عبارة عن سهرة منوعة تقوم فكرتها على التنقل بعربة النقل الخارجي في ربوع مسقط العامرة، حيث يبث البرنامج من داخل العربة صوتاً وصورة مع ضيوف السهرة وهم يتحدثون عن (المعالم الحضارية أو الثقافية أو الفنية أو العمرانية وغيرها) مثل دار الأوبرا، سوق مطرح، بوابة مسقط، قصر العلم، وغيرها من المعالم الأخرى، كما تحتوي السهرة على بعض الفقرات المنوعة منها (سمعنا صوتك، معلومات على السريع، أنت وأنا). بالإضافة إلى برنامج” في المرمى” وهو عبارة عن سهرة رياضية متخصصة بتحليل كل ما يتعلق بالدوريات الأوروبية والعالمية، تقترب السهرة من عالم كرة القدم العالمية بكل تفاصيلها، وأهم وأشهر دوريات أوروبا، الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي. مرورا ببرنامج “همايل”، الذي يسلط الضوء على الشعر وكل ما يتعلق به من قصائد وشعراء وما هو جديد على الساحة الشعرية من خلال فقرة (علوم القصيد) مع تغطيات الفعاليات والمهرجانات الشعرية واستضافة الموهوبين من الشعراء وتسليط الضوء على بحور الشعر من خلال فقرة (بحور الخليل) ويسلط الضوء على الوزن الشعري والقافية للفنون العُمانية المغناة مثل الرزحة والميدان والمسبع والدان دان والبرعة والهبوت وغيرها. وفي يوم الخميس هناك برنامج “ليلة خميس”، مع مشاعل القاسمية وهو عبارة عن سهرة فنية سريعة الإيقاع تتضمن فقرات متنوعة منها (الفن وأخباره، فلكلور عربي، فن الصوت، نغم… وغيرها) ويستضيف عبر الهاتف فنانين وملحنين وشعراء محليين وخليجيين ومن الوطن العربي، ويلبي طلبات المستمعين من الأغاني التي يفضلون الاستماع إليها. كما تأتي سهرة الجمعة ببرنامج “الطرب العُماني الأصيل”، وهو عبارة عن مجموعة من الأغاني العُمانية القديمة والمطورة تثري ذائقة المستمع بجزيل الكلمات وجمل الألحان في الطرب العُماني الأصيل، أما في يوم السبت فهناك برنامج “في حضرة الفن”، وهو عبارة عن سهرة فنية طربية تسلط الضوء على الأغاني التقليدية العُمانية والخليجية والعربية، كما تعرف المستمع بأهم مطربي الفن الأصيل، بالإضافة إلى الأغاني التي قدمت في فترة السبعينات والثمانينات والأغاني الحديثة، وكذلك تتناول أهمية الغناء الشعبي وتاريخه ومراحل تطور الأغنية الشعبية العمانية، وستتناول السهرة أهم الأعمال الفنية الحديثة التي سوف يتم انتاجها في استوديوهات السلطنة. بالإضافة إلى برنامج “قيم من الشعر العربي”، ويأتي صباح كل يوم ويستعرض ابياتا ومقطوعات من الشعر العربي التي تحمل الحكمة وتتحدث عن الفضائل والقيم النبيلة.