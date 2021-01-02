الدورة الثالثة لمهرجان الخنساء للشاعرات العربيات تفتتح موسم فعاليات النادي الثقافي الجديد

في ثقافة وفنون 2 يناير,2021

تحمل اسم الشاعرة سعيدة بنت خاطر

مسقط ـ “الوطن” :

يفتتح النادي الثقافي في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل موسمه الثقافي الجديد عبر مهرجان الخنساء للشاعرات العربيات الدورة الثالثة (دورة الدكتورة سعيدة بنت خاطر) والذي يستمر حتى الأربعاء بواقع أربع جلسات، تبث عبر الفضاء الافتراضي، في صفحات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي، ويقام المهرجان بمشاركة نخبة من الشاعرات العمانيات والعربيات من السلطنة، والمملكة العربية السعودية، وتونس، ومصر، والإمارات، واليمن، والعراق، والمغرب، والجزائر، وسوريا، ولبنان، والأردن، والسودان من بينهن: جميلة الماجري، شيخة المطيري، تهاني الصبيح، الدكتورة حنين عمر، الدكتورة شفيقة وعيل، الدكتورة عالية شعيب، سميا صالح، منى حسن، الدكتورة دعاء وصفي البياتنه، نجود القاضي هاجر عمر، ورود الموسوي، غالية عيسى، أسيل سقلاوي، ومن السلطنة تشارك كل من الدكتورة حصة البادية، سميرة الخروصية، بدرية البدرية، وتدير الجلسات الدكتورة وفاء الشامسية، والدكتورة فاطمة العليانية، أصيلة السهيلية، عائشة الشامسية.

وستحمل الدورة اسم الدكتورة سعيدة بنت خاطر إحدى أهم الشاعرات في السلطنة والخليج العربي الحائزة على العديد من الجوائز والتكريمات الأدبية، وستقدّم الدكتورة فاطمة بولحوش أستاذة اللسانيّات العربية في جامعة محمد الأول المغربيّة ورقة نقدية في تجربة الدكتورة سعيدة المولودة في ولاية صور، وتخرجت من جامعة الكويت عام 1976 بعد أن حصلت على درجة البكالوريوس في الأدب العربي، عندها درست الماجستير بتخصص نقد الأدب العربي، وحصلت على شهادة الدكتوراه في النقد العربي والبلاغة والأدب المقارن من كلية دار العلوم جامعة القاهرة 2002 عن موضوع الاغتراب في شعر المرأة الخليجية، من أبرز إصداراتها : مد في بحر الأعماق عام 1986، أغنيات للطفولة والخضرة عام 1991، “إليها تحج الحروف” عام 2003، “قطوف الشجرة الطيبة” 2004. “وحدك.. تبقى صلاة يقيني” عام 2005″موشومة تحت الجلد” عام 2006 “مازلت أمشي على الماء” عام 2009 “أنشودتي”، “بهم نقتدي”،وقد صدر لها في النقد:”سوسنة المنافي” حمدة خميس وتحولات الاغتراب السياسي قراءة في الشعر الخليجي المعاصر، دراسة نقدية، القاهرة 2003،”سعاد الصباح بين الاستلاب والاغتراب”، قراءة في الشعر الخليجي المعاصر، دراسة نقدية. القاهرة 2003،”انتحار الأوتاد” دراسة في اغتراب سعدية مفرِّح، قراءة في الشعر الخليجي المعاصر، القاهرة 2004،”على شفا حفرة” دراسة في الاغتراب الصوفي لدى زكية مال الله، قراءة في الشعر الخليجي المعاصر، القاهرة 2004.

وقد أكملت اللجنة التحضيرية المؤلفة من أزهار أحمد مديرة النادي الثقافي، سامي اليحيائي، والدكتورة وفاء الشامسية ، والشاعر وسام العاني أعمالها ليواصل مهرجان الخنساء مسيرته التي انطلقت في عام 2000، عندما أقيمت دورته الأولى بمشاركة عدد من الشاعرات العمانيات والعربيات، ومن أبرز المشاركات: فدوى طوقان ولميعة عباس عمارة وملك عبدالعزيز، والدكتورة لويزة باربوس وفوزية السندي، وروضة الحاج، وأقيمت الدورة الثانية للمهرجان في 2002 بمشاركة : سهام شعشاع ونبيلة الزبير وسعاد الكواري، وحمدة خميس وريم فهد ونضيرة محمدي، غنيمة زيد الحرب، وأخريات.