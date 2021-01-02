يسرا عن رحيل وحيد حامد :"فقدنا أهم رمز من رموز السينما"

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة يسرا السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.

ونشر يسرا صورة تجمعها بالراحل وحيد حامد ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وودعته بكلمات مؤثرة وكتبت : وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم أهم رموز السينما المصرية الكاتب العظيم جدا وحيد حامد، مع السلامة أستاذي ومعلمي كنت وستظل نِعم الأستاذ والأخ والأب والصديق، لك بصمة أساسية وكبيرة في مشواري و هتفضل تاج علي راسي... مش عارفة أكون معاك بس دعائي لك بالرحمة والمغفرة ويارب في أعلى درجات الجنة.

وتابعت قولها : أخر كلمة ليك هتفضل معلمة في قلبي و عقلي "أنا حبيت أيامي" الحمدلله إنك شوفت بعينك حب واحترام و تقدير مصر كلها ليك، انت خسارة كبيرة جدا للإنسانية وللفكر وخسارة أكبر لينا كفنانين وأصدقاء، ربنا يصبرنا على فراقك وإلى ان نلتقي.

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

