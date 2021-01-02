"تاريخ السيما المصرية".. أوس أوس ينعى وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان أوس أوس السيناريست وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية، فنشر له صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلق أوس أوس على الصورة قائلاً:" فقدت السينما المصريه والعربيه اليوم واحد من اهم الشخصيات في تاريخها .. ربنا يرحمك ويغفرلك ويعفو عنك يا استاذنا ...

الارهاب والكباب - المنسي - البرئ - غريب في بيتي - النوم في العسل - طيور الظلام - اللعب مع الكبار - عمارة يعقوبيان - دم الغزال وغيرها كتير من علامات السينما المصريه والعربيه....تاريخ السينما المصرية " .

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

حيث كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

