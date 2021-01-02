قاصر على تشييع الجنازة.. إلغاء عزاء حماة آسر ياسين

قررت اسرة حماة الفنان اسر ياسين عدم اقامة عزاء لها واقتصر واجب العزاء على صلاة الجنازة والتى اقيمت اليوم بعد صلاة العصر.

وتوفيت، سها إبراهيم الوكيل، حماة الفنان آسر ياسين، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة. وأعلن "ياسين" نبأ الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" حيث نشر صورة جمعته بها هي وزوجته ناعيًا إياها. وكتب: "توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي الغالية والعزيزة مدام سها إبراهيم الوكيل، بعد وعكة صحية شديدة، برجاء الدعاء لها بالمغفرة وقراءة الفاتحة على روحها الطاهرة". ووفقًا لأسرة الراحلة فإن العزاء سيقتصر على صلاة الجنازة فقط.

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