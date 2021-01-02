نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفي عبدو تطلب من جمهورها الدعاء للسيناريست وحيد حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة الاستعراضية فيفي عبدو السيناريست وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية، فنشرت له صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلقت فيفي على الصورة قائلة:" إنا لله وإنا إليه راجعون توفي اليوم إلى رحمة الله تعالى السيناريست الكبير جداَ المحترم الاستاذ وحيد حامد برجاء الدعاء له" .

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

حيث كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

