بكلمات مؤثرة.. ليلى علوي ترثي الكاتب وحيد حامد

ونشرت ليلى صورة تجمعهما عبر حسابها بإنستجرام ، وودعته قائله :"حببت السينما بقدر كبير جدًا من الإخلاص والتفاني وأحببت أيامي يمكن كلكم اتفقتم معايا و يمكن عدد قليل اختلف معايا. لكن باقسم بالله اني انا ما تبنيت قضية الا و انا مقتنع بيها. سواء كنت صح او كنت غلط " ، كلمات من المشهد الأخير أو الوداع الكبير أثناء تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي ،وكأنه كان بيشبع من جمهوره ومحبيه وبيلقي عليهم نظرة الوداع الأخيرة. رحلت جسدًا يا أستاذ وحيد لكن المواقف والمباديء والأعمال لا تنسى ولا تمحى ولا ترحل.
وتابعت قولها : شعور يتجاوز الألم ومرارة الفراق إلى أبعد الحدود ،شعور بفقدان جزء كبير من الذكريات والتاريخ والفن المصري كله .. رحم الله الأستاذ الكبير شيخ كتاب السيناريو وحيد حامد والهمنا جميعًا الصبر والسلوان. عزائي لزوجته العزيزة السيدة زينب والمخرج مروان حامد وكل عشاقه ومحبيه.
والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.