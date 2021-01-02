بعد تعرضها للهجوم بسبب جرأتها.. دوللي شاهين تظهر بـ"البُرنس"وتحتسى الخمر|فيديو

نشرت الفنانة دوللى شاهين مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحتفل فيه بالعام الجديد 2021.

وتظهر دوللى شاهين فى الفيديو وهى ترتدى البرنس وتحتسى الخمر كنوع من الاحتفال بحلول العام الجديد.

وعلقت دوللى شاهين على الفيديو : "مع دخول عام 2021 احتفل معكم فى صحتكم وعام سعيد علينا".

وكتبت دوللي شاهين، على الصور، معلقة "لا استطيع الحصول على يكفي".

وكانت تعرضت دوللى شاهين لهجوم من متابعيها؛ بسبب نشرها عدة صور تتسم بالجرأة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

يذكر أن الفنانة دوللي شاهين قررت الانسحاب نهائيا من لجنة تحكيم ملكة جمال مصر للعام 2020 بسبب سوء التنظيم.

وحضرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بالفعل إلى الحفل كعضو لجنة تحكيم، وقامت بغناء أغنيتين "الحاجة داعيالك" و"أنا زي أي بنت" مجاملة منها للمسابقة، ولكنها فوجئت عند انتهائها بسوء التنظيم؛ فقررت الانسحاب من اللجنة نهائيا.

وحاول المنظمون الاعتذار لها وإرضاءها ولكنها رفضت العودة، مؤكدة أنها اتخذت قرارها ولن تعود عنه واعتذرت لجميع الصحفيين الموجودين الذين كانوا بانتظارها للتسجيل معها.