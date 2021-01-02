نبيلة عبيد تنعي وحيد حامد : أمتلك نظرة مستقبلية فى السينما .. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنها شعرت بالذهول بعد وفاة الراحل الكاتب والسيناريست وحيد حامد، اليوم عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها قامت بالاطمئنان عليه بالأمس قبل وفاته بـ 24 ساعة، واتصلت بأحد أصدقاءه للاطمئنان على صحته وأبلغها أنه في المستشفى.

وأشارت الفنانة نبيلة عبيد إلى أنها كانت على اتصال دائم مع وحيد حامد، لأنه من أنقى الشخصيات على مستوى الصداقة، وكتب لها أكثر من عمل سينمائي رائع، مثل الراقصة والسياسي، وكشف المستور، الذي كان يضم العديد من الحوارات، التي كانت ذات أبعاد نظر للراحل وحيد حامد، فكان له رؤية مستقبلية في أفلامه.

وكشفت نبيلة عبيد أنها لم تعترض على أي حوار في أفلام الراحل وحيد حامد، فالسيناريو يتسم بالسلاسة دائما

يذكر أن وحيد حامد توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة.

