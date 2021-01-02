أحمد صلاح فرحات يطلق أحدث أغانيه "الدنيا"

أطلق المطرب أحمد صلاح فرحات الشهير بـ "أبو صلاح" أحدث أغانيه بعنوان "الدنيا"، وشارك معه الغناء مدين حمزة، وهي من كلمات أحمد صلاح فرحات وإبراهيم عشرى ومن ألحان ديبي جاد.

وتم الانتهاء من تصوير الأغنية فى دبى على طريقة الفيديو كليب، ولذلك لعرضها على المنصات المختلفة ومنها يوتيوب.

يأتي هذا بعد أيام من طرحه لأغنية "هلابينو" بالتعاون مع ديبي جاد، وهي من كلمات أحمد صلاح فرحات وإخراج ديبي جاد، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى دبي.

وكذلك أغنية "المستحيل"، واشترك معه في الغناء مصطفى الميلجى وديبى جاد، وهي من كلمات كلمات وألحان أحمد هشام جاد ومن إخراج ديبى جاد.

وحققت الأغنية عددا كبيرا من المشاهدات بعد ساعات من طرحها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وعرضها.

وتأتي أغنية مستحيل بعد نجاح أغانيه "تيك توك" و"روق" وأغنية "مززيكها"، والذي تعاون فيها مع DB Gad ومدين حمزة، والتي تم طرحها على اليوتيوب.

يذكر أن، أحمد صلاح فرحات شارك في تقديم برنامج"حكايتك" مع الإعلامية دعاء صلاح، على شاشة قناة "النهار".