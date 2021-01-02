نجوم الفن ينعون وحيد حامد.. عادل إمام: عايش وسطينا.. ويسرا: كاتب عظيم.. ونبيلة عبيد: رمز كبير

توفى الكاتب والسيناريست وحيد حامد فجر اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 77 عاما داخل احد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه الى الاصابة بازمة قلبية.

ونعى عدد من النجوم الكاتب الراحل وحيد حامد نرصدهم فى التقرير الآتي ...

عادل إمام :

قال عادل إمام لـ "دوت الخليج": خسارة كبيرة للفن.. قدمت معاه أجمل أعمالى الفنية ولعل من أبرزها الإرهاب والكباب واللعب مع الكبار والمنسى .. ويظل عايش وسطينا بأعماله الخالدة".

يسرا :

وقالت يسرا في تصريح لـ "دوت الخليج" : اننى حزينة لاننا فقدنا كاتبا عظيما وشخصية لن يتكرر فى عالم الفن بوجه عام ولا نملك سوى ان ندعو له ونتذكره بكل ما قدمه من اعمال تنويريه شكل من خلالها وجدان ومشاعر واحاسيس المواطن المصرى البسيط".

نبيلة عبيد :

وقالت نبيلة فى تصريح لـ "دوت الخليج" : حزينة لاننا فقدنا رمزا كبيرا فى عالم السينما ولا يمكن تعويضه باى حال من الاحوال واعتقد أن أعمالى التى قدمتها معه كانت من أهم الاعمال التى زينت مشوارى الفنى. واضافت "عبيد" : قدمنا سويا فيلم "الراقصة والسياسى" و"كشف المستور" وارى أنه كان صاحب رؤية مختلفة وتحمل كثيرا من التنبؤات المستقبلية والتى نشاهدها على ارض الواقع.