نجوم الفن ينعون وحيد حامد.. عادل إمام: عايش وسطينا.. ويسرا: كاتب عظيم.. ونبيلة عبيد: رمز كبير

ونعى عدد من النجوم الكاتب الراحل وحيد حامد نرصدهم فى التقرير الآتي ...
عادل إمام :
قال عادل إمام لـ "دوت الخليج": خسارة كبيرة للفن.. قدمت معاه أجمل أعمالى الفنية ولعل من أبرزها الإرهاب والكباب واللعب مع الكبار والمنسى .. ويظل عايش وسطينا بأعماله الخالدة".
يسرا :
وقالت يسرا في تصريح لـ "دوت الخليج" : اننى حزينة لاننا فقدنا كاتبا عظيما وشخصية لن يتكرر فى عالم الفن بوجه عام ولا نملك سوى ان ندعو له ونتذكره بكل ما قدمه من اعمال تنويريه شكل من خلالها وجدان ومشاعر واحاسيس المواطن المصرى البسيط".
نبيلة عبيد :
وقالت نبيلة فى تصريح لـ "دوت الخليج" : حزينة لاننا فقدنا رمزا كبيرا فى عالم السينما ولا يمكن تعويضه باى حال من الاحوال واعتقد أن أعمالى التى قدمتها معه كانت من أهم الاعمال التى زينت مشوارى الفنى.
واضافت "عبيد" : قدمنا سويا فيلم "الراقصة والسياسى" و"كشف المستور" وارى أنه كان صاحب رؤية مختلفة وتحمل كثيرا من التنبؤات المستقبلية والتى نشاهدها على ارض الواقع.
يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، كرم الكاتب وحيد حامد، في دورته الثانية والأربعين، إذ نال جائزة الهرم الذهبي، وسلمها له المخرج شريف عرفة على المسرح.
وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأة تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.
وحيد حامد كرمته الدولة المصرية بأرفع جوائزها، وهي "النيل"، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون، وقدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا.
واستطاع في معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا، واختير منها فيلمان في قائمة أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما؛ "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة، و"البريء" إخراج عاطف الطيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجوم الفن ينعون وحيد حامد.. عادل إمام: عايش وسطينا.. ويسرا: كاتب عظيم.. ونبيلة عبيد: رمز كبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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