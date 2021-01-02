"على طول الأيام يا أستاذ"..لماذا بكى نجوم سوريا على حاتم علي كما لم يبكوا من قبل؟

رحيل حاتم علي المخرج السوري الكبير لا يزال يعيش العديد من نجوم سوريا أصداءه، بل أن بعضهم كشف عن حالة الحزن التي يمرون بها بعد رحيل حاتم علي بشكل لم يعتده الجمهور، وكان من أبرز هؤلاء النجم تيم حسن، وسلاف فواخرجي، ومكسيم خليل الذين شاركوا في أكثر من عمل مهم مع المخرج الراحل.

سلاف فواخرجي عن حاتم علي: "زينت تراب الشام"

سلاف فواخرجي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة طويلة للمخرج الراحل تحدثت فيها عن حالة الحزن التي تسيطر عليها وعدم تصديقها لرحيل صديقها وزميلها والذي شارك معها في العديد من الأعمال الدرامية المهمة والتي حققت نجاحا وقت عرضها، وباتت محفوظة في ذاكرة الجمهور، سلاف فواخرجي أكدت أنها لا تستطيع أن تستوعب رحيل حاتم علي فكتبت: "الآن، أصبحت الراحل؟ وبجانب اسمك، يكتبون الراحل ؟هل نفذت الصفات والألقاب مما تستحق ، ليختار لك القدر لقب، الراحل ؟لا اعتراض على حكم القدر.. وأعلم أن من عليها فان وزائل ".

سلاف فواخرجي وصفت في كلماتها المؤثرة التي ودعت بها حاتم علي بأنه زينة الشام وأن الذكريات التي جمعتهم لم تنته فقالت: " حاتم راحل؟ رحل ، يرحل فهو راحل كم هذا التصريف سافل فلتمت اللغة إذن إن كان الرثاء فعلا يوميا حاصل ولمن؟ لحاتم ؟!! أيا حاتم أليس هناك مزحة، أصغر؟ أيها الرفيق ولدت، وعشت، ومت وحيدا خائفا حتى من الفرح حتى في النجاح خائف والآن ؟ أما زلت كما كنت ؟ أما آن لك أن تطمئن؟ وأما آن لروحك أن تعيش؟ دعها تعيش ياحاتم دعها الآن تحلق وانزع عنك كل مخاوفك وانفض أغلالك وسلاسلك وحلق فلا أحد مثلك. وعظيم هو إرثك وأرجوك ألا تلتفت إلينا ولا تأبه لأوجاعنا وكل ذلك الألم الذي خلفه غيابك واجعل من دموعنا بحرا محيطا لا نهاية له ، تطير فوقه وتعلو وتعلو وصدق ولو لمرة ما أنت وما أجملك أنت، وأغلاك أنت وأغتر ولو لمرة إن علمت أن الأمل بعدك قاحل واغتر إن علمت أنك أضحيت تقويما فنهاية العام هو رحيلك وأول العام كنت أنت بداية العام وكنت أنت رأس السنة فالشام رمت الأضواء والألوان واكتفت بك زينت ترابها بجسدك وضمتك فمباركة أرض الشام ونحن ضممنا ذكرياتنا التي لم ولن تموت في الشام يا حاتم على طول الأيام"، والجملة الأخيرة دوت الخليج اسم مسلسلهما معا.

مكسيم خليل: "حاتم علي نام وانت مطمئن يا حبيبي"

مكسيم خليل نشر أيضا نشر رسالة مبكية عبر حسابه على "انستجرام" أكد من خلالها على مشاهدته المخرج الراحل في أحد أحلامه، وأكد أنه كان في حلمه يشعر بالراحة بعد الاستقبال الكبير من أهله في سوريا أثناء جنازته، وأن جمهوره لا يزال يتذكر أعماله التي عبرت عن كل بيت في بلاده فكتب مكسيم خليل: "على كفوف الراحة شفتك اليوم بالمنام مابعرف كنت عمتودعني او عمتستقبلني عانقتني بدفى الدنية كنت عمتواسيني ما بعرف عمتواسيني فيك او عمتواسيني فينا بس كنت مرتاح حاتم وشك مرتاح كتير بعمري ماشفته مرتاح لهالدرجة..وابتسامة رضى فيها رضى الكون.. (شكراً حاتم..الله معك حاتم) (ياحاتم وين رايح تروح ياحاتم فتحت الجروح) هيك استقبلوك اهلك الطيبين على كفوف الراحة حملوك اخواتك وولادك يلي ياما حملتهم..وحملت قصصهن وبيوتهم.. هيك وصّلوك اهل الوفا بلا خوف لبيتك الأبدي بأرض الشام..أرض وطنك".

مكسيم خليل أكد أن الجميع قد رأى أحلامه في حاتم علي، وأن جمهورها يعرف جوهر المخرج الراحل فقال: "شفت الحب؟؟ شفت الدفى؟؟ يلي متلك هنن بيكسبوا الرهان الأبدي بهي الحياة.. يلي بلامس هموم الناس ..يلي بيحترم ذكائهم..يلي بينتصرلهم رح ينتصروله.. لهيك كنت مبارح ابوهم واخوهم و ابنهم و استاذهم وشهيدهم وأميرهم .. كل واحد شاف خساراته فيك وشاف أحلامه فيك..مشّونا كلنا معك بكل لحظة..فتلنا الشام معك.. حلوين اهلنا ..طيبين اهلنا ...مكسورين اهلنا.. بس كبار اهلنا .. بقدّروا الذهب العتيق.. وبيعرفوا المغشوش..وكلمتهم بقولوها .. بهيك لحظات.. دوت الخليج الناس دوت الخليج يلي بتكتب التاريخ الحقيقي.. وهي يلي بتصنع الخوف والقلق الحقيقي ..لكل شي مو حقيقي..وبتهزه اكتر.. ليك نام وانت متطمن ياحبيبي و..(شكراً حاتم)".

تيم حسن يبكي في جنازة المخرج الراحل حاتم علي

تيم حسن من النجوم الذين عبروا عن حالة الحزن التي يمر بها بعد رحيل المخرج حاتم علي حيث تواجد في جنازته وحمل جثمانه وبكى في الجنازة وأثناء الصلاة على المخرج السوري الراحل في مشهد اعتبره البعض دليلا عن علاقة الصداقة القوية التي جمعت الثنائي.

تيم حسن أكد على الدور الكبير الذي لعبه المخرج الراحل في مسيرته حيث أنه قام بإخراج أول بطولة كبرى له وتحديد في مسلسل "ربيع قرطبة" فكتب تيم حسني عبر حسابه على "انستجرام": "خسارة لا يمكن تعويضها وكأن هذه الجملة خلقت لتقال هنا في فقدك المأساوي والموجع..الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة.. لك الآن ياحبيبي يااستاذ حاتم في كل بيت دعاء وفي كل عين دمعة وذكرك الطيب يطوف على كل لسان بحب ووجع .. صوتك في المقطع هذا في ختام ربيع قرطبة اول بطولة كبرى تخصني بها كان كالإمضاء على شهادة تخرج ثانية".

تيم حسن أضاف: "رح يبقى حضورك و صوتك واستماعك وملاحظاتك وتوجيهك وحرصك ماثلين بوجداني محفورين بوعيي كإسمي الي إلك فضل كبير في بنائه لن انساه وليتني تمكنت من الرد وهي ديونٌ لايمكن أن تُرد .. ستبقى في اذهان السوريين والعرب مابقي التاريخ ومابقيت اللغة ومابقي الفن .. الله يرحمك الرحمة الواسعة ادعوا له بالرحمة رحمكم الله".

أمل عرفة عن جنازة حاتم علي: "عرس حزين"

أمل عرفة التي تواجدت كذلك في جنازة المخرج الراحل حاتم علي الذي وصفته بالعرس الحزين وذلك بعد الاستقبال الكبير من محبيه له في العاصمة السورية دمشق وتوديعه في مشهد مهيب، فكتبت: "كان عرس بس عرس حزين ..أقفل قبور السوريين في العام الجديد يا الله كل السوريين في الداخل والخارج ( وما أقساه من تعبير)... كنت أراقب هذا المشهد الكبير من زواية بعيدة نسبياً عن الزحام لكنني كنت وسطه قلباً وروحاً ووجداناً وأتمنى بمرارة أن يعود السوري حيّاً لا محمولاً على نعش أيها السوري لا مفرَّ من أن نكون أخوة مهما كانت الخسائر موجعة ..حاتم علي باقٍ معنا..عزائي لزوجتك السيدة المحامية دلع الرحبي ولأولادك عمرو غزل غالية".

جورج وسوف: "رحل حاتم علي مخرج الإبداع العربي السوري"

جورج وسوف أكد كذلك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" نعى فيها المخرج الراحل على القيمة الفنية الكبيرة لأعماله، ووصف جورج وسوف حاتم علي بمخرج "الإبداع العربي السوري" مشيرا إلى أن أعماله سوف تظل باقية في وجدان أمته فكتب: "لم ترض أن تذهب هذه السنة الرديئة بجميع احداثها المحزنة الاّ واخذت معها في آخر ٤٨ ساعة من ساعاتها، مخرج الابداع العربي السوري حاتم علي الذي سيحيى من خلال اعماله وسيرته الطيبه وفخر امّته. رحمه الله".

سلافة معمار تنعي الراحل حاتم علي

سلافة معمار الفنانة السورية قد ودعت كذلك المخرج الراحل حاتم علي في رسالة كتبتها عبر حسابها على "انستجرام" أكدت من خلالها عن حزنها لرحيله، كما قدمت العزاء لجميع أصدقائها في وقت وصفت فيه المخرج الراحل بقامة من قامات سوريا فكتبت: "الحزن كبير كتير والكلام ماممكن يعبر عن مدى الأسف والحزن والخسارة وأصعب مافي الموضوع انو الزمن فرقنا وماعم نقدر نكون مع بعض لنودع الناس اللي عم تروح ونخفف على بعض ألم الوداع ... عزائي ودعواتي بالصبر لزوجته الأستاذة دلع الرحبي ولأولادو غزل وعمر وغالية ولعائلتو أعزي اصدقائي وزمالائي فرداً فرداً على وداع قامة من قامات بلدنا حاتم علي وداعاً".