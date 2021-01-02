دينا الشربيني تقطع عزلتها وتكشف دور وحيد حامد في حل أزماتها:"وقفت جنبي في المحن"

وفاة وحيد حامد، الكاتب الكبير، تسببت في إخراج دينا الشربيني من عزلتها على السوشيال ميديا، لتنعي الراحل وتكشف دوره في حياتها، ونعاه أيضاً عدد كبير من النجوم على مواقع التواصل.

دينا الشربيني تنعي وحيد حامد بكلمات مؤثرة

وعادت دينا الشربيني إلى التدوين على حسابها بانستقرام بعد فترة انقطاع واختفاء طويلة، وذلك لنعي الكاتب الراحل وحيد حامد، وكشفت عن العلاقة القوية لها مع الكاتب الراحل، بالإضافة إلى وقوفه بجانبها في أزماتها، وعبرت عن حزنها الكبير لرحيله وقالت في نعيها:" وجعت قلبي، فراقك صعب عليا اوى اوى، بحبك يا أستاذي العظيم يا أطيب قلب".

دينا الشربيني تقطع عزلتها بسبب وحيد حامد

وأضافت دينا الشربيني في رسالة وداعها لوحيد حامد:"يمكن ماحدش يعرف انه كانت بتربطنى بك علاقة رائعة قوية جدا، بس حبيت اقول ازاى حضرتك كنت بالنسبة لى اب ورجل عظيم، وقفت جنبي فى كل المحن...اكيد اكيد انت دلوقتى فى مكان احسن بكتيرـ حتوحشني جدا وحتفضل فى قلبي وفى قلوبنا كلنا بأعمالك العظيمة و بشخصيتك الأعظم.. وداعا حتى نلتقى يا حبيبي".

النجوم يودعون وحيد حامد

وسادت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد اليوم عن عمر يناهز 77 عام، وبعد تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة، وامتلأت صفحات النجوم برسائل النعي والوداع، ومنهم الفنانة نادية الجندي التي قالت:" أخي وصديقي وحيد حامد،أنت القيمة والقامة والفن المحترم الذى سيبقى فى ذاكرة السينما المصرية والعربية وفى وجدان أجيال أدعوا لك بالرحمة والصبر لي ولكل محبينك".

وقال الفنان محمد هنيدي:" أسطورة مصرية وعربية وعالمية.. أعماله هتفضل في وجدان كل عربي .. مافيش حد فينا مأثرتش فيه أفلامه ومشاهده وحوراته العبقرية.. وحيد حامد البقاء لله.. وداعًا وحيد حامد".

ونعته الفنانة صبا مبارك وقالت:" أستاذ وحيد هتوحشني ضحكتك.. وقلبك الكبير وطفولتك الي مقدرتش السنين تكبرها وروحك الحلوة الي عمرها ما عرفت الهزيمة، هفضل ديما شايفاك على نفس الطاولة في فندق حياة بتشرب قهوتك قدام النيل و تستقبل تلاميذك و الي بيحبوك، كلماتك عمرها ما هتفارقنا، شكرا على كل حاجة يا حبيبنا.. وإلى لقاء، العزاء للصديق الاستاذ مروان حامد ربنا يصبركم و يرحمه".