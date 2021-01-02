وفاة الفنان مبارك الخصي بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح

مبارك الخصي الفنان والإعلامي السعودي أعلن عن وفاته مساء اليوم على إثر خضوعه لعملية قلب مفتوح في الأيام الماضية، وقد نعى الفنان الراحل العديد من النجوم.

وفاة الفنان السعودي مبارك الخصي

توفي الفنان مبارك الخصي خلال الساعات الماضية بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح ، وقد نعى الفنان الراحل العديد من أصدقائه وزملائه، حيث أن مبارك الخصي قد شارك في العديد من الأعمال الدرامية خلال مسيرته الفنية الطويلة، كما أنه فنان تشكيلي وإعلامي وقد نعى الفنان مرزوق الغامدي الفنان الراحل فكتب عبر حسابه على "تويتر" تغريدة قال فيه: "إنا لله وانا إليه راجعون توفي اليوم الفنان مبارك الخصي رحمة الله وغفر له"،

مبارك الخصي خضع لعملية قلب مفتوح قبل وفاته

الشاعر متعب النصار كشف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" عن مرض الفنان الراحل مبارك الخصي، حيث أكد أنه خضع خلال الأيام الماضية لعملية قلب مفتوح وطلب من متابعيه الدعاء له فكتب: "يجري الآن الصديق والفنان مبارك الخصي عملية قلب مفتوح في مستشفى عرعر نسأل الله له الشفاء العاجل، دعواتكم له"، بينما علق كذلك الفنان حامد الضبعان عن رحلة الفنان مبارك الخصي الأخيرة وتحديدا قبل خضوعه للعملية وأن كان يعيش حالة من التفائل فكتب تعليق على رحيله قال فيه: "إنا لله وانا اليه راجعون كلمته يوم الاربعاء الماضي لاطمئن عليه قبل اجراء العملية..كان متفائلا بنجاح العملية رغم خطورتها، اسأل الله أن يسكنه الفردوس ويعظم أجر ذويه وأحبابه".

أبرز أعمال الفنان الراحل مبارك الخصي

مبارك الخصي قد شارك في العديد من الأعمال المهمة في تاريخ الدراما السعودية والتي كان من أبرزها مسلسل "طاش ما طاش" حيث شارك في بطولة العديد من أجزائه مع كل من الفنان ناصر القصبي، وعبدالله السدحان، ويوسف الجراح، وعبد اﻹله السناني، ومحمد المفرح، وحمد المزيني، كما شارك في بطولة مسلسل " بيني وبينك 4" مع كل من راشد الشمراني، وحسن عسيري، وحبيب الحبيب، و سحر خليل، وغزلان ناصر، ومحسن الشهري.

مبارك الخضي شارك كذلك في مسلسل "ماشي" مع كل من الفنان راشد الشمراني، ومحمد العيسى، ومحمد الطويان، ومرزوق الغامدي، وزارا البلوشي، ومحمد حميده، وقد عرض العمل في عام 2011، ويعتبر مسلسل "كلنا عيال قرية" من الأعمال التي شارك في بطولته مع كل من الفنان عبدالله السدحان، وناصر القصبي، ومحمد الطويان، وعبدالرحمن الخطيب، وقد تم عرض المسلسل عام 2008.