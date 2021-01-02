دورة الاباء .. ختام مهرجان القومى للمسرح

اختتمت الدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح المصري دورة "الأباء" مساء اليوم السبت، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس المهرجان يوسف إسماعيل.

شهد حفل ختام المهرجان توزيع جوائز الدورة الـ13 التي تنافس فيها 29 عرضا مسرحيا من مختلف الجهات الإنتاجية، وحصل على المركز الأول بالمهرجان العرض المسرحي "أفراح القبة" من إنتاج مسرح الشباب البيت الفني للمسرح، وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي وجائزة عينية تضمنت شهادة تقدير ودرع المهرجان.

كما فاز العرض المسرحي "الوحوش الزجاجية" إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، بجائزة أفضل عرض مسرحي "مركز ثان" وحصل على جائزة عينية وهى درع المهرجان وشهادة تقدير.

و"أفراح القبة" من العروض المسرحية المهمة التي قدمها البيت الفني للمسرح مؤخرا، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا وتم مد عرضها في أكثر من موسم، العرض من تقديم فرقة مسرح الشباب مأخوذ عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، ويقوم ببطولته عبد المنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدي عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق..ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركي مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.