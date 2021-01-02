أحمد سعد يحتفل بتصدر أغنية رسالة تريند يوتيوب

نشر الفنان احمد سعد تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام للاحتفال بتصدر اغنيته "رسالة "تريند يوتيوب حيث حققت مليون مشاهده فى اقل من 48 ساعة.
وقال احمد سعد : ""الحمد لله، أغنيتي الجديدة "رسالة" تتصدر تريند يوتيوب وتتخطي المليون مشاهدة فى أقل من 48 ساعة".
وكشف المطرب أحمد سعد ، عن كواليس أغنيته مع المطرب هاني شاكر " يابخته " ، قائلًا : " الأغنية كنت ملحنها قبل كدا " ، وأكمل : " وفي مرة بقول للفنان هاني ، أنا نفسي يبقى ليا نصيب أوصل للوطن العربي على إيدك يا أستاذ ، ونعمل دويتو مع بعض".
وأضاف أحمد سعد خلال تصريحاته على ام بي سي مصر ، أنه لاقى كامل الترحيب من " شاكر " حول هذا العرض ، قائلًا : " قالي وماله ، والله دي حاجة كويسة أوي".
وعقب المطرب ، قائلًا : " اتفاجأت وقولت معقولة ! ، وروحت باعتله كل الأغاني اللي أنا عاملها".
وأشار " سعد " ، إلى ان خبرة شاكر العظيمة ، قائلًا : " رغم كل الأغاني اللي بعتها له ، إلا إن بخبرته العظيمة هو اللي اختار أغنية " يابخته " من وسطهم".
وأكمل : " اما كنت رايح عشان نجرب الأغنية في الاستوديو سوا كنت خايف جدًا ، بس لقيت هاني بيقولي أنا عايز أغني زيك ، فقولتله طب ليه تبوظ نفسك ، بس طمني وخلاني قولت كل اللي في نفسي".
وتابع : " كلمات الأغنية كانت بسيطة جدًا ، وقام هاني بتعديل حاجات بسيطة فيها ، وخلاها أحسن " ، مضيفًا : " الفنان الموهوب هو اللي ميرضاش عن نفسه بسهولة ، هو ده هاني".
وأنهى " سعد " حديثه : " اتبسطت جدا بالتجربة ديه ، أنا اللي عملت كلمات الأغنية ، والأستاذ هاني هو اللي قادها انها توصل وتطلع بالشكل ده " ، معقبًا : " ده انا مش وصلت بيها للوطن العربي بس ، لاء ده أنا وصلت بيها لجنوب السودان كمان".
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