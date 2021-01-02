وحرص تيم حسن على مساندة اهل المخرج الراحل وبدا عليه البكاء الشديد.
وقدم كل من وفاء وتيم باقة من الزهور لتقديم واجب العزاء لاهل المخرج الراحل.
وانتشرت فى الايام القليلة اقاويل حول انفصال تيم ووفاء وهو الامر الذى لم ينفه الطرفان او يؤكدانه ولكن جاء عزاء حاتم على ليوقف كل هذه المهاترات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول ظهور.. تيم حسن ووفاء الكيلاني يردان على شائعات الانفصال| تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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