أول ظهور.. تيم حسن ووفاء الكيلاني يردان على شائعات الانفصال| تفاصيل

حرص كل من الفنان تيم حسن وزوجته الاعلامية وفاء الكيلانى على تقديم واجب العزاء وحضور جنازة المخرج السورى حاتم على وهو الامر الذى انهى الشائعات التى ظهرت خلال الايام الماضية حول انفصالهما وذلك فى اول ظهور لهما للرد على الشائعات.

وحرص تيم حسن على مساندة اهل المخرج الراحل وبدا عليه البكاء الشديد.

وقدم كل من وفاء وتيم باقة من الزهور لتقديم واجب العزاء لاهل المخرج الراحل.

وانتشرت فى الايام القليلة اقاويل حول انفصال تيم ووفاء وهو الامر الذى لم ينفه الطرفان او يؤكدانه ولكن جاء عزاء حاتم على ليوقف كل هذه المهاترات.