إيناس شيحة تخضع لجلسة تصوير احتفالا بالعام الجديد

خضعت الفنانة إيناس شيحة، لجلسة تصوير جديدة، احتفالا بالعام الجديد.

وكانت إيناس، أثارت حالة من الجدل في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، لتنال خلاله لقب صاحبة أجرأ فستان بالمهرجان.

يذكر أن إيناس شيحة، تنتظر عرض مسلسلها الدرامي الجديد" بأثر رجعي" بطولة: مي سليم، هاجر الشرنوبي، إيناس شيحة، توني ماهر، خالد محروس، محمد عز، محمد حسني، شمس، سعيد صديق، علاء زينهم، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف، ومن تأليف فتحي الجندي، وإخراج معتز حسام.