نادية الجندي تروي موقفا لن تنساه جمعها بـ وحيد حامد في "ملف سامية شعراوي"

نعت الفنانة الكبيرة نادية الجندي الكاتب والسيناريست وحيد حامد، مؤكدةً أنه أثر في وجدان الشعب المصري والعربي وستظل أفلامه في ذاكرة السينما المصرية والعربية لأجيال طويلة جدًا.

تابعت الجندي في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "وحيد حامد كان قيمة وقامة لا تعوض، وأنا شخصيًا استمتعت بالعمل معه أوي في عملين سينمائيين كانا من أجمل الأفلام في حياتي، ملف سامية شعراوي وفيلم رغبة متوحشة.

أكملت: "مهما وصفت إحساسي وشعوري واستمتاعي بالحوار والسيناريو مش هقدر أوصف، كلماته كانت تسعدني في الأول كفنانة بتخليني أطلع كل الطاقة الفنية اللي جوايا من حواره الممتع الشيق، وقبل أن يصل إحساسه للجمهور كان بيوصلي أنا كفنانة".

تابعت الحندي: "أول مرة أشوف جمهور لحوار، الجمهور كان بيسقف لجمل متميزة، كان بيسقف في الصالة، ووحيد حامد طول عمره جريء هو مكانش جريء لما عمل مسلسل الجماعة؟ وحارب الفكر الظلامي وخاض معركة ضد هذا التيار الظلامي، والمسلسل غير مفاهيم كثيرة جدًا كانت مغلوطة لدى الناس، وكان له تأثير سياسي مش فني بس".

سردت الجندي موقفًا أثناء تصوير فيلم "ملف سامية شعراوي"، وقالت: "مكنش بيقبل حد يغير جملة وهحكي موقفا أثناء تصوير الفيلم كان هناك رغبة في إحداث تغيير في بعض الأحداث ضمن السياق الدرامي وكانت تعديلات بسيطة جدًا لكنه رفض تمامًا، وقالهم شيلوا اسمي من على العمل رغم أن التغيير كان لا يذكر، وكان عنيدا جدًا لدرجة إني وقتها برفقة محمد مختار حاولنا إقناعه بأن التغيير يأتي في السياق الدرامي لكنه رفض تمامًا وفي النهاية استطاع نادر إقناعه وقتها قبل على مضض".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".