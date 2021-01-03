نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الإعلامي عمرو أديب رسالة الفنانة نجاة الصغيرة، حيث أكدت أنها منزعجة ومستاءة من كثرة الشائعات حولها مؤخرًا أنا عايشة حياتي بشكل طبيعي وبستمتع وبخرج ولا أعاني من أي مشاكل.

وأضافت خلال الرسالة التي بعثتها برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "لا تصدقوا أي حد يكتب عني شيء وحالتي جيدة".