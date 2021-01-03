العوضي: اتعامل مع ياسمين في مسلسلنا الجديد كنجمة وليست كزوجة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان أحمد العوضي، أنه يتعامل مع ياسمين عبد العزيز، في مسلسلها الجديد كنجمة وليست زوجته.

وشوق العوضي في تصريحات تلفزيونية، جمهوره أن مسلسله مع ياسمين عبد العزيز، هيكون مفاجأة في 2021.

وتجسد الفنانة ياسمين عبد العزيز شخصية غزل الفتاة التي يتركها والدها وتعيش وحيدة، وتتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياتها رأس على عقب، وتقابل أحمد العوضي الذى يمر بظروف صعبة ويقف بجانها ويقع في حبها.

ومسلسل «اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، في أول تعاون بينهما بعد الزواج، ويشارك فيه أيضا خالد الصاوي، أحمد سعيد عبد الغني، وهدى الإتربي ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وعايدة رياض وبسنت النبراوي وآخرين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.