نادية الجندي تكشف عن أبرز موقف بينهما وبين وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة نادية الجندي، أن الكاتب والسيناريست وحيد حامد، أثّر في وجدان الشعب المصري والعربي وستظل أفلامه في ذاكرة السينما المصرية والعربية لأجيال طويلة جدًا.

وأضافت الجندي في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"،: "وحيد حامد كان قيمة وقامة وقامة لاتعوض وأنا شخصيًا استمتعت بالعمل معه أوي في عملين سينمائيين كانا من أجمل الأفلام في حياتي، ملف سامية شعراوي زفيلم رغبة متوحشة.

وأكدت أنها مهما وصفت إحساسها وشعورها واستمتاعها بالحوار والسيناريو لن تستطيع أن تصف ذلك، مضيفة: "كلماته كانت تسعدني في الأول كفنانة بتخليني أطلع كل الطاقة الفنية اللي جوايا من حواره الممتع الشيق، وقبل أن يصل إحساسه للجمهور كان بيوصلي أنا كفنانة".

وأضافت الجندي: "أول مرة أشوف جمهور لحوار، الجمهور كان بيسقف لجمل متميزة، كان بيسقف في الصالة، ووحيد حامد طول عمره جريء هو مكانش جريء لما عمل مسلسل الجماعة؟ حارب الفكر الظلامي وخاض معركة ضد هذا التيار الظلامي، والمسلسل ده غير مفاهيم كثيرة جدًا كانت مغلوطة لدى الناس، وكان له تأثير سياسي مش فني بس".

وسردت الجندي موقفًا أثناء تصوير فيلم "ملف سامية شعراوي"، حيث قالت: "مكنش بيقبل حد يغير جملة وهحكي موقف أثناء تصوير الفيلم كان هناك رغبة في إحداث تغيير في بعض الأحداث ضمن السياق الدرامي وكانت تعديلات بسيطة جدًا لكنه رفض تمامًا، وقالهم شيلوا اسمي من على العمل رغم أن التغيير كان لا يذكر، وكان عنيد جدًا لدرجة أني وقتها برفقة محمد مختار حاولنا إقناعه أن التغيير يأتي في السياق الدرامي لكنه رفض تمامًا وفي النهاية استطاع نادر إقناعه وقتها وقبل على مضض".

