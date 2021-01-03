نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيهاأول تعليق من محمد رمضان على قرار شطب دعوى التطبيع مع إسرائيل
نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد قرار شطب الدعوى القضائية الخاصة باتهامه بالتطبيع مع اسرائيل.
ذكر موقع keywordtool أن البحث عن ديانة الكاتب الراحل وحيد حامد تصدر محركات البحث وكان الأكثر رواجا عقب وفاته مباشرة.
حرص كل من الفنان تيم حسن وزوجته الاعلامية وفاء الكيلانى على تقديم واجب العزاء وحضور جنازة المخرج السورى حاتم على وهو الامر الذى انهى الشائعات التى ظهرت خلال الايام الماضية حول انفصالهما وذلك فى اول ظهور لهما للرد على الشائعات.
هاجمت المطربة الكويتية شمس، الفنانة شيرين عبد الوهاب ووصفت كلامها وبعض زلات لسنها فى الحفلات والمناسبات المختلفة بـ"الجهل".
توفى الكاتب والسيناريست وحيد حامد فجر اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 77 عاما داخل احد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه الى الاصابة بازمة قلبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. شمس الكويتية: شيرين عبد الوهاب جاهلة .. أول تعليق من محمد رمضان بعد شطب دعوى التطبيع .. تيم حسن ووفاء الكيلانى يردان على أخبار انفصالهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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