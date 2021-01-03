أخبار الفن.. شمس الكويتية: شيرين عبد الوهاب جاهلة .. أول تعليق من محمد رمضان بعد شطب دعوى التطبيع .. تيم حسن ووفاء الكيلانى يردان على أخبار انفصالهما

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها

أول تعليق من محمد رمضان على قرار شطب دعوى التطبيع مع إسرائيل

نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد قرار شطب الدعوى القضائية الخاصة باتهامه بالتطبيع مع اسرائيل.

ذكر موقع keywordtool أن البحث عن ديانة الكاتب الراحل وحيد حامد تصدر محركات البحث وكان الأكثر رواجا عقب وفاته مباشرة.

حرص كل من الفنان تيم حسن وزوجته الاعلامية وفاء الكيلانى على تقديم واجب العزاء وحضور جنازة المخرج السورى حاتم على وهو الامر الذى انهى الشائعات التى ظهرت خلال الايام الماضية حول انفصالهما وذلك فى اول ظهور لهما للرد على الشائعات.

هاجمت المطربة الكويتية شمس، الفنانة شيرين عبد الوهاب ووصفت كلامها وبعض زلات لسنها فى الحفلات والمناسبات المختلفة بـ"الجهل".

توفى الكاتب والسيناريست وحيد حامد فجر اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 77 عاما داخل احد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه الى الاصابة بازمة قلبية.