حقيقة وفاة الشاب خالد في حادث سيارة .. تفاصيل

تداولت عدد من الصفحات الجزائرية خبر وفاة نجم الراى الشاب خالد في حادث سير في دبي بعد إحيائه احتفلات رأس السنة لعام2021.

وأكدت مصادر مقربة أن الفنان الشاب خالد يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لحادث سير، هو حاليا في مدينة دبي بالامارات.

كما شارك الشاب خالد، السبت، عدة صور له على حسابه بموقع انستجرام وهو يستمتع بوقته بمدينة دبي.