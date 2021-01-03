حقيقة وفاة الشاب خالد في حادث سيارة .. تفاصيل

وأكدت مصادر مقربة أن الفنان الشاب خالد يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لحادث سير، هو حاليا في مدينة دبي بالامارات.
كما شارك الشاب خالد، السبت، عدة صور له على حسابه بموقع انستجرام وهو يستمتع بوقته بمدينة دبي.
وأحيا الشاب خالد، حفله نهاية ديسمبر الماضي، مع المطربة شيرين والفنان حسين الجسمي في حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي وسط حضور ضخم من الجمهور الذى تفاعل مع أنغام الموسيقي والألعاب النارية التى غطت سماء منطقة أوبرا دبي بالكامل معلنة الافتتاح الرسمي لمهرجان التسوق الأشهر بالعالم العربي، والذى تنظم دائرة دبي للسياحة دورته الـ25 هذا العالم لاحتفالات متعددة ومتنوعة تناسب المواطن والسائح بدولة الإمارات العربية الشقيقة.
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