فى عيد ميلاد نيللي الـ 71 .. أبرز المعلومات عن ملكة الفوازير

ونرصد لكم فى السطور التالية ابرز المعلومات عن نيللى ..

-بدأت حياتها الفنية عام 1953 من خلال فيلم "الحرمان" حيث لعبت دور أبنة عماد حمدى" وشاركتها البطولة شقيقتها فيروز

-قدمت أول بطولة فى مسيرتها الفنية من خلال فيلم "المراهقة الصغيرة" عام 1966.

-قدمت بالسينما العديد من الأدوار المميزة منها دورها في فيلم "الآنسة منال، الرجل الذي فقد ظله، اللص الظريف، نورا، يوم واحد عسل، مدينة الصمت، بيت الطالبات، عصافير الجنة، هي والرجال، النشالة".

- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية منها "امرأه وثلاث وجوه، برديس، حبيبي الذي لا أعرفه، الرمال الناعمة، الدوامة، إنها مجنونه مجنونه، شئ من العذاب، مبروك جالك ولد".

-تألقت نيللي ولمع نجمهامن خلال فوازير رمضان وكانت البداية عام 1975 بفوازير "صورة وفزورة"

-كان نجاح فوازير صورة وفزورة مجرد بداية لتنطلق بعد ذلك لتقديم سلسلة منها علي مدار 3 سنوات أخري وهي "صورة وفزورتين، صورة وتلات فوازير، صورة و30 فزورة"، و بعد ذلك قدمت " التمبوكا، عروستي، الخاطبة، عالم ورق، صندوق الدنيا، ام العريف، الدنيا لعبة، زي النهاردة".

- وقفت علي خشبة المسرح أيضا من خلال العديد من الأعمال المسرحية منها "المدرسين والدروس الخصوصية، سندريلا والملاح، كباريه، الدلوعة، الزوج آخر من يعلم".

-تزوجت من المخرج حسام الدين مصطفى، ثم رجل الأعمال المصري خالد بركات.