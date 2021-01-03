إليسا وحنان ترك وعمرو دياب والنجوم ينعون وحيد حامد.. وعادل إمام:"فقدت صديقي وأخي"

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني اليوم بعد وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، وامتلأت صفحات النجوم على مواقع التواصل برسائل النعي والوداع، وعلى رأسهم عادل إمام وعمرو دياب وإليسا ويسرا وحنان ترك ومنة شلبي وهند صبري وصبا مبارك وكندة علوش ونادية الجندي وغيرهم.

عادل إمام ينعي وحيد حامد بصورة نادرة ورسالة مؤثرة

ونعى الفنان عادل إمام الكاتب الراحل وحيد حامد، عبر صفحته الرسمية بانستقرام، ونشر صور نادرة له مع وحيد حامد من أعمالهما السابقة، حيث كونا ثنائي سينمائي مميز في وقت سابق، ونعى عادل إمام وحيد حامد وقال:" ‎اليوم فقدت صديقي و اخي و حبيبي و رفيقي وحيد حامد .. خسارة كبيرة للفن المصري و العربي.. الله يرحمك يا وحيد و يدخلك فسيح جناته".

إليسا وسلاف فواخرجي تنعيان وحيد حامد

وقالت الفنانة إليسا عبر حسابها بتويتر:" آخر الرجال المحترمين.. وداعا وحيد حامد، رمز السينما المصرية وأحد أهم صناع الصورة الجميلة... تفتقدك السينما وستكون مساحة الفن والإبداع ناقصة من دونك"، ونعته الفنانة سلاف فواخرجي وقالت:" وحيد حامد، وداعاً أيّها المُعلّم .. وستبقى ابداعاتك ونحن معها نحارب طيور الظلام".

ونشرت الفنانة درة رسالة خاصة عن وحيد حامد وقالت:" قبل رحيلك قلت أثناء تكريمك "أنا حبّيت أيامي" ونحن أحببنا أيامك حتى الّلي لم نعيشها، عشناها في أفلامك و من خلال رؤياك الفنية، كان واحدا ممن ساندوا بدايتي لن أنسى اللحظة التي اخترتني فيها لدور ونيسة وشرفت بالعمل معه في "الأولة في الغرام" وكان بمثابة اب ثاني وصديق وأستاذ ومعلم كبير.. ثم عندما رشحتني في "بدون ذكر أسماء " ولكن الظروف حالت دون قيامي به للأسف، كنت قبل أن اعرفه وما زلت واحدة من عشاق فنه وكلماته..".

منة شلبي وحنان ترك والهضبة ينعون وحيد حامد

ونعى الفنان عمرو دياب الراحل وحيد حامد وكتب في تغريدته:" خالص عزائي لوفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، رحمه الله والهم أهله الصبر والسلوان"، وقالت الفنانة منة شلبي:" رحل الأستاذ المفكر الأب القدوة السند و المعلم ..رحل أهم أعمدة الصناعة ورموزها وابي الروحي و معلمي وصاحب أفضال علي أجيال وأشخاص كثر وانا منهم ..رحمه الله علي أستاذ وحيد و اللهم صبر أهله واحبته و صبرنا جميعا اسالكم الفاتحة".

وعلقت الفنانة المعتزلة حنان ترك وقالت في نعيها على تويتر:" انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله وثبته عند السؤال، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله واجعله في اعلي عليين، اللهم اربط على قلبك يا مروان وقلب والدتك ويبارك لك فيها".

يسرا تودع وحيد حامد برسالة مؤثرة

ونشرت الفنانة يسرا رسالة خاصة عن الكاتب الراحل وحيد حامد وقالت:" فقدنا اليوم أهم رموز السينما المصرية الكاتب العظيم جدا وحيد حامد، مع السلامة أستاذي ومعلمي كنت وستظل نِعم الأستاذ والأخ والأب والصديق، لك بصمة أساسية وكبيرة في مشواري وهتفضل تاج علي راسي... مش عارفة أكون معاك بس دعائي لك بالرحمة والمغفرة ويارب في أعلى درجات الجنة.. أخر كلمة ليك هتفضل معلمة في قلبي و عقلي "أنا حبيت أيامي" الحمدلله إنك شوفت بعينك حب واحترام و تقدير مصر كلها ليك، انت خسارة كبيرة جدا للإنسانية وللفكر وخسارة أكبر لينا كفنانين وأصدقاء، ربنا يصبرنا على فراقك وإلى ان نلتقي".

وقالت الفنانة هند صبري:" أعظم واهم من كتبوا وألفوا للسينما العربية عبر الخمسين عاما الماضية حيث عبرت أعماله عن كل قضايا الإنسان العربي كما لم يعبر احد، وهو واحد ممن جعلونا نحب السينما، شرفت بالعمل في فيلم عمارة يعقوبيان الذي كان من تأليفه وقبلها كنت من عشاق أعماله، فقدنا اليوم السيناريست الذي أثر في كل اجيال الوطن العربي على مدى أكثر من 50 عاما..".

ونعت كندة علوش الراحل وحيد حامد وقالت:" البقاء لله في الأستاذ العظيم وحيد حامد المبدع الكبير الذي فتح بكتاباته للسينما العربية آفاق جديدة ومختلفة.. وخلف وراءه روائع خالدة لن تنسى الأستاذ وصاحب الفكر التنويري الذي نهل منه كل صناع وعشاق السينما في مصر والعالم العربي..".

وقالت الفنانة ليلى علوي في رسالة وداعها لوحيد حامد:" رحلت جسدًا يا أستاذ وحيد لكن المواقف والمباديء والأعمال لا تنسى ولا تمحى ولا ترحل، شعور يتجاوز الألم ومرارة الفراق إلى أبعد الحدود، شعور بفقدان جزء كبير من الذكريات والتاريخ والفن المصري كله.. رحم الله الأستاذ الكبير شيخ كتاب السيناريو وحيد حامد والهمنا جميعًا الصبر والسلوان".