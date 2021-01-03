فيديو كبار النجوم في عزاء حاتم علي..وفاء الكيلاني مع تيم حسن وظهور خاص لأيمن زيدان

اجتمع نجوم الفن في سوريا الليلة في وداع المخرج الكبير الراحل حاتم علي، وذلك بعد تشييع جنازته والتي شهدت تجمع فني وجماهيري كبير في وداعه، وكان في مقدمة المعزيين وفاء الكيلاني وتيم حسن وأيمن زيدان وباسم ياخور وغيرهم.

وفاء الكيلاني تساند تيم حسن ومنى واصف في عزاء حاتم علي

وتداول الجمهور صوراً للإعلامية وفاء الكيلاني في جنازة وعزاء المخرج الراحل حاتم علي، وظهرت وفاء الكيلاني وهي تساند الفنانة منى واصف في الجنازة، وتلقت إشادات واسعة من الجمهور بسبب سفرها لحضور الجنازة والعزاء ومساندة زوجها تيم حسن، والذي بدا متأثراً للغاية لوفاة حاتم علي، ولم يتمالك دموعه في الجنازة، وأعجب الجمهور أيضاً بحضور وفاء الكيلاني بدون ضجة إعلامية حولها ولموقفها الإنساني.

النجوم في عزاء الراحل حاتم علي

وأقيم واجب عزاء المخرج الراحل حاتم علي الليلة، وشهد تواجد كبير لنجوم الفن وعلى رأسهم الفنان إيمن زيدان، والذي بدا متأثراً في مقاطع الفيديو والصور المتداولة من العزاء، بالإضافة إلى الفنانين عبد المنعم العمايري وطلال مارديني وباسم ياخور وعباس النوري وبسام كوسا ونضال نجم والمثنى صبح وغيرهم، وشهدت الجنازة تواجد عدد من النجوم مثل مكسيم خليل وسلاف فواخرجي وأمل عرفة والتي لم تتمالك دموعها أيضاً أثناء تشييع الجنازة.

مشاهد مؤثرة من جنازة الراحل حاتم علي

ومن المقرر أن يستمر عزاء الراحل حاتم علي إلى يوم الاثنين، وذلك حسب ما جاء البيان الذي نشره العديد من نجوم سوريا عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتستقبل أسرة الراحل المعزيين من الرجال والنساء، وذلك بعد وصول جثمان حاتم علي إلى سوريا عقب انتهاء الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان من مصر، وكان في استقباله العديد من أصدقائه تتقدمهم الفنانة سلاف فواخرجي وشكران مرتجى، وظهر حجم التأثر الواضح علي كل منهما، كما تواجد شقيق المخرج الراحل الذي القى عليه نظرة الوادع، كما ظهر أبناءه في حالة انهيار.

وامتلأت صفحات نجوم الفن في سوريا برسائل الوداع لحاتم علي، ووجهوا كلمات مبكية إليه ومنهم كندة علوش ومكسيم خليل وأمل عرفة وباسم ياخور وغيرهم، وذلك بعد رحيله المفاجئ في القاهرة إثر أزمة قلبية، وبعد مسيرة فنية مميزة في سوريا ومصر عمل بها مع معظم نجوم الدراما الحاليين.