هجوم على عاصي الحلاني بسبب حفله برأس السنة.. وهذه حقيقة معاقبته وانتشار كورونا بين الجمهور

عاصي الحلاني أثار الجدل في الساعات الأخيرة بعد تداول الجمهور لمقاطع فيديو من حفله في رأس السنة بلبنان، وتعرض لهجوم وانتقادات بسبب عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، تداول شائعات حول وجود إصابات بين الجمهور.

هل قصدت أمل حجازي الهجوم على عاصي الحلاني؟

وتلقى عدد من النجوم ومنهم الفنان عاصي الحلاني هجوم وانتقادات على مواقع التواصل بسبب إقامة حفلات جماهيرية في لبنان رغم انتشار فيروس كورونا، واتهمه البعض بالاستهتار وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وجاء ذلك بعد تداول فيديوهات للتجمع الجماهيري في حفله، بالإضافة إلى تداول شائعات حول مطالبة منظمي الحفل الجمهور بإجراء تحليل كورونا بسبب وجود إصابات بين الحضور.

وانضمت الفنانة المعتزلة أمل حجازي إلى منتقدي إقامة الحفلات في أزمة كورونا، ونشرت تغريدة مثيرة للجدل، اعتبرها البعض تلميحاً إلى عاصي الحلاني، وقالت في هجومها:" كل فنان اقام حفل في رأس السنة بظل كورونا وبظل الاعداد المخيفة التي يشهدها لبنان فهو بلا ضمير وبلا انسانية وعبداً للمال"، واتهم البعض عاصي الحلاني بالتسبب في زيادة الأعداد المصابة بكورونا بعد إقامة الحفل الجماهيري.

حقيقة معاقبة عاصي الحلاني بسبب حفل رأس السنة

ولم يعلق عاصي الحلاني على الجدل المثار حول حفله في رأس السنة، والذي شارك به مع المطرب نادر الأتات وملحم زين، واكتفى بنفي فقط أخبار معاقبته بالإيقاف أو تغريمه بسبب الحفل، في حين دافع عدد من الجمهور عنه، وأكدوا أن الحفل اتبع الإجراءات الوقائية من الفيروس، وأجريت قياسات لدرجة حرارة الحضور، وأشاروا إلى أن الإصابات لا تظهر في نفس الوقت، وهو ما ينفي شائعات زيادة أعداد إصابات كورونا بسبب الحفل.

عاصي الحلاني مع ابنه في "أبلة فاهيتا"

وتجاهل عاصي الحلاني الجدل المثار حوله والانتقادات، وكشف عن استعداده لطرح ألبومه الجديد هذا العام، وشوق الجمهور لأعماله المقبلة، واستقبل العام الجديد بحلقة مع ابنه الوليد في برنامج "أبلة فاهيتا"، والذي شهد عدة فقرات ترفيهية وكوميدية بين عاصي الحلاني وابنه وكشفا عدة أسرار عن علاقتهما في المنزل وغيرها.