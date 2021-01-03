بفيديو من ستار اكاديمي.. ميرهان حسين تشوق متابعيها لاغنيتها جديدة

نشرت الفنانة ميرهان حسين ، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرهان حسين فى فيديو قديم وهى تغنى من خلال برنامج ستار اكاديمي مما ادى الى زيادة حماس الجمهور لعودتها للغناء مرة اخرى.

تساءل الكثير من متابعيها عن اسباب توقفها عن الغناء و عن شدة اعجابهم بصوتها فى ستار اكاديمي، واجابتهم بانها ستعود مرة اخرى للغناء.

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وكتبت ميرهان حسين منذ ايام عبر حسابها :"مع العبقري محمد رحيم و احنا بنحضر اغنيتي اللي هاتسمعوها قريب ان شاء الله ، وقولنا ننزلكم فكرة لذيذة طلعت معانا و احنا شغالين هاتشوفوها كمان شوية".

وأحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.



