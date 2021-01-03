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أحمد جودة - القاهرة - حقق الجزء الثاني من فيلم البطلة الخارقة "واندر وومان" أعلى افتتاحية في دور العرض السينمائية الأمريكية، منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحصد الجزء الثاني من "واندر وومان" يحقق 25 مليون دولار في الصين

ونجح فيلم "Wonder Woman 1984" في جمع 36.1 مليون دولار في دور العرض السينمائية حول العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد (الكريسماس)، منها 16.7 مليون دولار في السينمات الأمريكية وكندا، ما يجعله الفيلم الوحيد الذي حقق أعلى افتتاحية في أمريكا منذ بدء انتشار "كورونا" في شهر مارس/ آذار، بحسب وكالة "رويترز".

كما اجتذب فيلم "Wonder Woman 1984" العديد من المشاهدات عبر منصة "إتش بي أو ماكس" الأمريكية، باعتباره من أكثر الأفلام المنتظر عرضها خلال 2020