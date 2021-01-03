في ذكرى ميلاد نادية لطفي .. اسمها الحقيقي بولا وتزوجت 3 مرات

أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة نادية لطفى ..

اسمها الحقيقي بولا محمد شفيق، ولدت فى 3 يناير عام 1937، بالقاهرة. - حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955. - لديها ابن واحد يدعى "أحمد"، من زوجها الأول الضابط البحري عادل البشاري، ثم تزوجت مرتين ولكن لم يدم الزواج طويلا. - اكتشفها المخرج رمسيس نجيب، وقدمها للسينما أول مرة من خلال فيلم "سلطان" عام 1959م، كما اختار لها الاسم الفني "نادية" اقتباسًا من شخصية فاتن حمامة في فيلم "لا أنام". - تبقى انطلاقتها الحقيقية من خلال فيلم "النظارة السوداء عام 1963. - تخطى رصيدها الفني الـ75 فيلمًا، ومن أشهر أعمالها: "الناصر صلاح الدين، السبع بنات، الخطايا، السمان والخريف، للرجال فقط، الإخوة الأعداء". - قدمت طيلة حياتها مسلسلا تليفزيونيا واحدا بعنوان "ناس ولاد ناس"، ومسرحية واحدة أيضًا

-وتزوجت نادية لطفي ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري عادل البشاري ووالد ابنها الوحيد أحمد الذي تخرج في كلية التجارة ويعمل في مجال البنوك، والثانية من المهندس إبراهيم صادق شفيق وكان هذا في أوائل سبعينيات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من محمد صبري.

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