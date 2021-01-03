زومبي على جنبي .. علي ربيع يروج لأحدث أعماله مع السبكي

نشر الفنان على ربيع صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، برفقة المنتج احمد السبكى للترويج لأحدث أعمالهما.

وكتب علي ربيع: "فيلم#زومبي_علي_جنبي إنتاج احمد السبكي وتوتا احمد السبكي تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد انتظروناا ان شاء الله قريباا على بركة الله".

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‎يذكر أن آخر أعمال علي ربيع فيلم "الخطة العايمة" الذي حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، وحصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 ملايين جنيه.

‎الفيلم تدور احداثه في اطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك.

‎فيلم الخطة العايمة بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولي للمنتجة " شهد رمزي " بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله " شركة أوسكار "للؤي عبدالله" ، و"وائل عبدالله".