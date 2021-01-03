أغنية رسالة لـ أحمد سعد تتخطى المليون مشاهدة.. فيديو

حققت اغنية رسالة للمطرب احمد سعد اكثر من مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية وتصدرت التريند الـ 7 ووجه أحمد سعد رسالة تحذيرية فى أحدث أعماله الغنائية -"رسالة"- إلى الخائنين، والخداعين، والمتلاعبين، "لن تسيروا معى الآن فى طريق، بعد الغدر والهجر والخيانة، عرفت نواياكم، وظهرت حقيقتكم، فالأفضل لكم البعد والهروب". وطرحت شركة "مزيكا" على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، لـ أحمد سعد ومحطات الراديو أغنية "رسالة" - Lyrics Video- من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.. أغنية "رسالة" يقول مطلعها: رسالة منى ليكو ياللى كنتوا لمة .. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا شلة رسالة منى ليكو ياللى كنتوا صحبة .. على سكتى أحسن لكم ماتظهروش ماتقولوش إن إحنا واحد .. عمرنا مانمشى فى طريق إنتوا صفحة طويتها راحت .. ياللى سيبتونى غريق



وطرحت شركة "مزيكا" على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، لـ أحمد سعد ومحطات الراديو أغنية "رسالة" - Lyrics Video- من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.. أغنية "رسالة" يقول مطلعها: رسالة منى ليكو ياللى كنتوا لمة .. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا شلة رسالة منى ليكو ياللى كنتوا صحبة .. على سكتى أحسن لكم ماتظهروش ماتقولوش إن إحنا واحد .. عمرنا مانمشى فى طريق إنتوا صفحة طويتها راحت .. ياللى سيبتونى غريق



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