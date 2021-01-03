أخبار السوشيال ميديا.. مريهان حسين تشوق متابعيها لأغنيتها الجديدة.. تامر حسنى يغني لـ هاني شاكر

نشرت الفنانة ميرهان حسين، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ميرهان حسين فى فيديو قديم وهى تغنى من خلال برنامج ستار اكاديمي مما ادى الى زيادة حماس الجمهور لعودتها للغناء مرة اخرى.
اشاد الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقين بفيديو جديد للمطرب تامر حسنى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
ونشر فيديو للفنان تامر حسنى من حفل غنائه فى راس السنة وهو يغنى اغنيته " نسيانك صعب" واشاد به قائلا: "حبيبي واخويا الجميل #تامر_حسني احسنت جدا في غنوه نسيانك صعب اكيد ادائك رائع واحساسك اروع ياحبيبي
نعت الفنانة اصالة، الكاتب والسيناريست وحيد حامد عبر حسابها الرسمى على إنستجرام الذي وافته المنية امس إثر أزمة صحية ألمت به منذ أيام.
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