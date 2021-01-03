انهيار زوجة آسر ياسين في جنازة والدتها والأخير يواسيها.. بالصور

آسر ياسين وزوجته تلقيا خبر حزين اليوم بوفاة والدة كنزي عبد الله، زوجة آسر ياسين، ونعى آسر ياسين حماته الراحلة وواسى زوجته في الجنازة.

الموت يفجع آسر ياسين وزوجته

وأعلن آسر ياسين اليوم خبر وفاة والدة زوجته كنزي عبد الله، ونشر صورة له معها ومع زوجته على انستقرام، ونعاها قائلاً:" توفيت إلي رحمة الله تعالي حماتي الغالية والعزيزة السيدة سها إبراهيم الوكيل بعد وعكة صحية شديدة.. برجاء الدعاء لها بالمغفرة وقراءة الفاتحة علي روحها الطاهرة"، وأقيمت الجنازة والعزاء بعد وفاتها مباشرة بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.

آسر ياسين يواسي زوجته بعد وفاة والدتها

وظهر آسر ياسين في صور الجنازة وهو يواسي زوجته، والتي انهارت من البكاء في لحظة توديع والدتها، ونشر رسالة نعي جديدة لها على انستقرام وقال:" حماتي الجميلة والأكثر حباً سهى إبراهيم الوكيل تركت عالمنا المادي لمقابلة خالقها .. محاربة حقيقية وأم محبة وجدة رائعة.. نراكي في الحياة القادمة مع كل الأحبة.. برجاء الدعاء من أجل روحها الجميلة".

وواسى عدد من النجوم آسر ياسين وزوجته، وقدموا التعازي في تعليقاتهم على انستقرام، ومنهم الفنانة صابرين التي كتبت لهما:" البقاء لله الله يرحمها ويبدلها خير من الدنيا وما عليها ويسكنها الفردوس الأعلى ويصبركم.. خالص العزاء لجميع الأسرة"، وقالت الفنانة هند صبري:" البقاء لله يا آسر وكنزي .. الله يرحمها ويصبركم على فراقها"، وواستهما الفنانة دنيا سمير غانم وقالت:" البقاء لله يا آسر ربنا يرحمها يا رب".

النجوم يواسون آسر ياسين وزوجته

وقدمت الفنانة التعازي لآسر ياسين وزوجته وقالت:" البقاء لله ربنا يرحمها خالص التعازي لزوجتك وأسرتكم"، وقالت الفنانة لجين عمران:" البقاء لله.. الله يرحمها و يسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان"، وتلقى الثنائي عشرات الرسائل من عدد آخر من الفنانين ومنهم بشرى وإيمان العاصي وروجينا وأحمد زاهر ومي كساب ورامز أمير وأحمد خالد صالح وغيرهم.

وأوقف الفنان آسر ياسين أعماله الفنية في الفترة الحالية بسبب حالة الحداد على وفاة والدة زوجته، ومنها فيلمه الجديد "الشايب" والذي من المتوقع ان يقدمه هذا العام كجزء ثالث لفيلم "ولاد رزق"، ولم يكشف عن أعماله الدرامية الجديدة بعد آخر أعماله العام الماضي في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم.