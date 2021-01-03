خالد سامي يوجه أول رسالة بالفيديو للجمهور بعد أزمته الصحية الخطيرة

خالد سامي طمأن الجمهور على حالته الصحية والنفسية في أول ظهور بالفيديو له بعد فترة من أزمته الصحية وخضوعه لعملية جراحية لزراعة الكبد، ووجه رسالة للجمهور من منزله.

أحدث ظهور لخالد سامي بعد عملية زراعة الكبد

ووجه الفنان خالد سامي رسالة للجمهور بعد خضوعه لعملية جراحية في شهر سبتمبر الماضي، ونشر أول فيديو له بعد جراحة زراعة الكبد، طمأن بها الجمهور على حالته الصحية والنفسية، وظهر خالد سامي في الفيديو بحالة معنوية عالية بجانب زوجته، وأكد إنه في فترة نقاهة واستجمام في منزله بعد عملية زراعة الكبد وما شهدتها من تدهور لحالته الصحية العام الماضي.

خالد سامي يوجه رسالة للجمهور بعد أزمته الصحية

وقال خالد سامي في رسالته بالفيديو للجمهور:"الحمد والشكر والفضل والمنة لله رب العالمين اني ابتديت استرد صحتي وعافيتي، وان شاء الله عما قريب هكون بكامل الصحة والعافية، بعد الاستجمام اللي بسويه أنا وأم المعارك زوجتي، ان شاء الله هاخد فترة نقاهة ونرجع نتقابل ونتواجه ونضحك وننبسط، وان شاء الله لا يحرمني منكم ويخليني لكم".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي نشره خالد سامي بعد ظهوره بصحة جيدة وبحالة معنوية مرتفعة، ولكونه الظهور الأول بالفيديو له بعد شهور من أزمته الصحية ومعاناته، وعلق عدد من الفنانين على الفيديو ومنهم الملحن فهد العبدلله والذي نشره وقال:" الفنان الجميل والصديق خالد سامي وجه رسالة للكل، اللهم تتم عليه الصحة والعافية يارب"، وعلق الفنان فايز المالكي على الفيديو وقال:" اسال الله ان يمن عليك بتمام الصحة والعافية".

الحالة الصحية للفنان خالد سامي

ومن المقرر أن يخضع الفنان خالد سامي لعملية جراحية جديدة في الشهور المقبلة بسبب إصابته بالفشل الكلوي، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية لزراعة الكبد في شهر سبتمبر الماضي، بعد إصابته بالتليف الكبدي، وقضى فترة في العناية المركزة قبل خضوعه للعملية بسبب البحث عن متبرع بالكبد، بالإضافة إلى توقف رحلته العلاجية في الخارج بسبب أزمة فيروس كورونا، وأقلق سامي الجمهور وزملائه الفنانين في الفترة الماضية قبل أن يكشف آخر تطورات حالته وتحسنه في الفترة الحالية.