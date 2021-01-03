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"أعان الله قلوب أهله ومحبّيه في جميع أنحاء الوطن".. بكلمات مؤثرة أصالة تنعي السيناريست وحيد حامد

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القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة أصالة، السيناريست وحيد حامد، الذي توفي أمس، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت أصالة، صورة لوحيد حامد بجانب "أفيش" أفلامه التي قدمها في السينما، وعلقت عليها قائلة :"رحمَ الله والدنا الأستاذ الخالد بأعماله وسيرته الطيّبة، تغمّد الله روحه بالرّحمة والمغفرة، وأعان الله قلوب أهله ومحبّيه في جميع أنحاء هذا الوطن الكبير".

وحيد حامد من أشهر كتاب السيناريو في مصر، وُلد يوم 1 يوليو عام 1944 في قرية بني قريش بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقيّة، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع، بدأ كتابة الأعمال الدرامية في أواخر الستينيات، بدايته الحقيقية جاءت عام 78 مع الزعيم عادل إمام، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكونا شراكة سينمائية طويلة الأمد، كما أنه قام بكتابة العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي أصبحت جزءًا مهمًا من تاريخ الدراما في مصر والوطن العربي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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