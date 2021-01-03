أكرم حسنى:لم أبكِ مرة أمام زوجتي وأنا أب أوبن مايند مع بنتي "

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أكرم حسني عن طريقة تعامله في منزله مع زوجته وأولاده، مُشيرًا إلى أن كل منهم له مسئوليته الخاصة، فزوجته لميس مسئولة عن الأولاد بكل احتياجاتهم، وهو مسئول عن عمله، لكي يستطيع أن يوفر لهم مستوى معيشي جيد، مُشيرًا إلى أنه لم يبكِ مرة أمام زوجته، فهو من عادته ألا يبكي أمام أحد.

وقال أكرم حسني خلال استضافته في برنامج"السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه عندما حملت زوجتى في المرة الأولى شعر بسعادة كبيرة؛ لأنه كان يحلم أن يتزوج وأن يُنجب أطفالاً لكي تستقر حياته، وأنه أثناء ولادة زوجته دخل معها غرفة العمليات، وقام بتصوير الحدث، وفي ولادة ابنه كرر ذلك الأمر، مُشيرًا إلى أنه كان يدعي الله دائمًا لكي يُنجب ولدًا وبنت، وأن الله لم يخذله، وأنه بعدما رزقه الله بالأولاد أصبح يميل للجلوس في المنزل، كما أنه صار متحملاً المسئولية بشكل أكبر .

وأشار أكرم حسني إلى أنه أب أوبن مايند مع إبنته؛ لأن الطريقة التي تربى عليها لن تصلح مع هذا العصر ومن الأفضل أن يكون صديقًا لهم، وأنه أتخذ قرار هو ووالدتهم ألا يُحدد لهم مستقبلهم؛ لأنه عانى كثيرًا من ذلك الأمر، وأنه أعطاهم المساحة الكافية ليختاروا كل ما يريدونه.

ووجه أكرم حسني رسالة لزوجته لميس، أخبرها فيها بأنه سيظل يُحبها لآخر عمره، وأشار أنه يحث أولاده دائمًا على عدم الكذب والحديث بصورة سيئة عن الغير وعدم الحكم على أحد وأن يعطوا مساحة للاختلاف .

وفي سياق آخر، يشارك الفنان أكرم حسني حاليًا في فيلم "العميل صفر"، وهو فكرة محمد سامي وأكرم حسني، سيناريو وحوار وائل عبد الله، بطولة نيللي كريم، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب.