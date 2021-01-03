نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "همس الألوان".. 105 أعمال تشكيلية تعيد الفنان رأفت أحمد لمصر بمعرض "ضي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت عنوان "همس الألوان" يعود الفنان التشكيلي رأفت أحمد إلى مصر بمعرض يضم 105 لوحات مبهرة، يشارك بها فى معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" الذي افتتح مساء أمس السبت بأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي".

أعمال رأفت أحمد تمثل طاقة إبداعية اختزلتها في لوحات تدور حول الصراع الدائم بين الخير والشر أحيانا، وهو متأثر بما تقع عليه عينيه، قبل طرح ما يختزنه في قالب تشكيلي خاص به يحمل إحساسه، معبرا عن الفرح والحزن واللعب والجد والطمأنينة والخوف والسلام، مع سرد بعض الحكايات بلغته التشكيلية الخاصة،

مستخدما بعض الرموز التي تساعد في تأكيد فكرته.

كما تأتي الألوان أيضا لتؤكد علي مضمون العمل الفني لرأفت أحمد، فلوحاته هي دنياه الخاصة به في حكاوي من خلال همس الألوان.

ويرى الناقد التشكيلي هشام قنديل أن رأفت أحمد أحد الفنانين المهمين فى الحركة التشكيلية، وإن ابتعد عن المشهد المصري لوجوده لعقدين بالسعودية، وأنه عاد ليقدم بمعرضه نموذجا مختلفا يتناول فيه البيئة الشعبية المصرية بأسلوب يمزج بين التجريد والتعبير، ويقترب فى بعض أعماله من السيريالية.

ويقول قنديل إن رأفت أحمد يتميز بالحس العفوي التلقائي، حيث تبتعد الحسابات الهندسية والعقلية عن أعماله، وهو يعيد بهذا المعرض وجوده فى المشهد المصري من جديد، مع أبناء دفعته عادل ثروت وأحمد عبد الكريم وعادل عبد الرحمن ومحمد إسحق، متوقعا إقبالا غير عادي على أعماله.