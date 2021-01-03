شاهد.. إسلام جمال في أحدث ظهور له عبر انستجرام

نشر الفنان الشاب إسلام جمال، صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر إسلام جمال، في الصورة بملابس رياضية من الأسانسير، وعلق قائلا: صباح الخير .

جدير بالذكر أن الفنان إسلام جمال، قد انضم إلى أسرة مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، الذي تم عرضه فى رمضان 2020، من إنتاج سينرجى، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

وصور إسلام، أول مشاهده فى الزمالك والتى جمعته مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، ويجسد إسلام شخصية تدعى عمر فودة يعمل مديرًا لشركة المقاولات التى يمتلكها صديقه كريم فهمى خلال الأحداث.