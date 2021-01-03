هاني شاكر يعلق على غناء تامر حسني أغنية ”نسيانك صعب أكيد”

حرص الفنان هاني شاكر علي إعادة نشر فيديو للفنان تامر حسني أثناء تقديمه أغنية "نسيانك صعب أكيد"، ضمن احتفالية استقبال العام الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".

وعلق هاني: "حبيبي وأخويا الجميل تامر حسني، أحسنت جدًا في غنوة (نسيانك صعب اكيد)، أداؤك رائع وإحساسك أروع يا حبيبي".

جدير بالذكر أن تامر حسني كشف أن أغنية "نسيانك صعب أكيد"، كانت "وش السعد"، عليه إذ غناها في اختبار اعتماده كمطرب في الإذاعة والتليفزيون، ونجح في الاختبار.

من ناحية أخرى حققت أغنية "نسيانك صعب أكيد" التي قدمها الفنان تامر حسني لايف خلال حفل رأس السنة ، أكثر من ربع مليون مشاهدة في أقل من يومين عبر موقع يوتيوب.

أغنية "نسيانك صعب أكيد" للفنان هاني شاكر، وحرص تامر حسني على إعادة تقديمها معلقاً: "أستاذ هانى شاكر اتعلمت منك كتير ولسه بتعلم مبسوط من قلبى إن أدائي عجبك ، واللى مايعرفش قصتى مع الاغنية دى زمان مكانش اى حد ينفع يغنى غير لما صوته يجاز من اكبر لجنة استماع فى مصر ،من خلال اغنية يختارها المطرب و سيحدد مصيره بعدها يصلح ام لا ".

وأضاف: "واخترت أنا أغنية نسيانك صعب من حبى فيها وحبى فى أستاذ هانى والحمد لله أجازتنى اللجنة من أول 4 جمل فى الأغنية ومن يومها بعتبرها وش الخير عليا".